宮廟防災宣講挨國台辦批褻瀆宗教 綠委反嗆：神明也認同

綠委王正旭反批，推廣全民安全指引，強化台灣社會的韌性，是敬天愛民的表現，相信神明也會認同。（圖擷取自王正旭臉書）

內政部為配合國防部推動全民防災觀念，規畫以宗教場域為合作據點，同步推廣小橘書，12月預計在非六都的16縣市先舉行宣講，其中首場在基隆慶安宮，9日內政部長劉世芳及綠委王正旭上台宣講，不料今(17)日遭大陸國台辦點名批評；王正旭反批，推廣全民安全指引，強化台灣社會的韌性，是敬天愛民的表現，相信神明也會認同。

大陸國台辦17日點名我國內政部邀請各縣市首長在全台16間著名宮廟合作辦理的「台灣全民安全指引」宣講會，批評此舉為「對宗教信仰的褻瀆」；王正旭17日反批，這反而代表我們在做對的事，我們也會繼續堅持，同時，推廣全民安全指引，強化台灣社會的韌性，是敬天愛民的表現，相信神明也會認同。

廣告 廣告

他說，辦理「台灣全民安全指引」宣講的初衷，是為了推動全民防災及安全自救觀念，面對日益增加的極端氣候變遷、全球疫情和益加複雜的國際情勢，為了打造更有韌性的社會，我們應該在平時就為突發的緊急急難做好準備。

王正旭強調，面對不管是天然災害災情、颱風、地震、甚至是傳染病疫情、或者是境外敵對勢力對我國侵略的行為，我們都應該秉持「勿恃敵之不來，恃吾有以待也」的精神，以做好萬全準備，來因應各種挑戰，我們會朝這個方向繼續努力。

【看原文連結】