宮廟青年齊聚梧棲展活力 「神運GO聯合運動嘉年華」神轎陣頭壯麗登場

「二０二五神運ＧＯ聯合運動嘉年華」二十七日於梧棲中正田徑場熱鬧登場，這是一場屬於宮廟年輕人的運動盛事。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

「二０二五神運ＧＯ聯合運動嘉年華」二十七日於梧棲中正田徑場熱鬧登場，這是一場屬於宮廟年輕人的運動盛事，以運動交流展現紀律、團隊精神與文化底蘊。

「二０二五神運ＧＯ聯合運動嘉年華」，由台中港區五十三庄浩天宮管理委員會主辦，台中浩天宮青年軍承辦，參與的宮廟包括南投草屯御天宮、南投草尾嶺受命宮青年團、台中烏日東女慈聖宮妙靈昭青年會、台中大安政天宮青年團、彰化南瑤宮金意承青年會、台中霧峰南天宮照崢嶸青年會。

活動亮點，為大庄浩天宮莊儀團「千順將軍」到場護駕，千里眼、順風耳神威赫赫，吸引民眾爭相拍照，留下難得一見的歷史畫面。浩天宮主任委員王經綻致詞時指出，宗教的力量在於啟發人心向善，唯有社會和諧、世界和平，人民才能安居樂業。

各宮廟神轎、運動員及陣頭鑼鼓齊鳴進場，透過運動競技交流展現紀律、團隊精神與文化底蘊。（記者陳金龍攝）

活動二十七日清晨於浩天宮祈福團拜揭開序幕，隨後進行運動員進場、開幕典禮及宣誓儀式，並展開一系列趣味競賽。透過運動競技，促進各宮廟青年間的情誼與合作，也讓信仰文化與現代運動精神相互融合。

宮廟青年不只是信仰的守護者，更肩負文化傳承與地方責任，希望藉由聯合運動嘉年華，讓社會看見宮廟青年正向、陽光、有紀律的一面，展現宮廟文化的新世代力量。

現場同步規劃嘉年華市集，包含美食、文創及兒童遊憩區，吸引親子同樂，活動氣氛熱絡，透過運動與文化結合，成功為宮廟青年形象注入嶄新能量，也為地方文化傳承寫下新頁。

梧棲區長溫國宏到場參加，與會貴賓有立委何欣純、台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任、楊典忠、張家銨等共襄盛舉。