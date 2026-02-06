宮廷燈海點亮花蓮迎馬年 揭2026太平洋燈會暖身序曲
【記者 周澄予／花蓮 報導】隨著農曆春節腳步逼近，花蓮年節氛圍正式升溫。花蓮縣政府今（6）日宣布，為迎接馬年春節並為「2026太平洋燈會」暖身，全縣十三鄉鎮市主要幹道與重要交通節點已全面完成春節景觀佈置。象徵富貴團圓的宮廷燈陸續點亮，自北至南串聯縱谷與海岸，形成綿延不絕的紅色迎賓廊道，為返鄉遊子與來訪旅人揭開喜氣洋洋的新春序幕。
觀光處長余明勳表示，春節街道佈置是展現迎接馬年到來，「宮廷燈」以其端莊典雅的造型與象徵富貴團圓的意涵，多年來已深植為花蓮獨有的年節視覺品牌。今年的佈燈範圍涵蓋了北區的花蓮市、吉安鄉、新城鄉，中區的壽豐、鳳林、光復，乃至南區的瑞穗、玉里、富里等全縣十三鄉鎮市。
▲花蓮宮廷燈點亮整座城市迎新春。
從縣境北端的入口開始，主要市區幹道，遊客便能看見這條壯觀的「紅色迎賓長廊」。白天，朱紅色的燈籠在花東縱谷的翠綠山巒與太平洋的蔚藍海色映襯下，展現出鮮明的色彩對比，充滿傳統節慶的張力；而當夜幕低垂，萬盞燈火同步點亮，柔和的紅光在夜色中交織成一條璀璨燈海，不僅消弭了冬夜的寒意，更讓整座城市彷彿籠罩在溫暖的祝福之中。這份由北至南一氣呵成的視覺饗宴，不僅強化了花蓮作為觀光大縣的整體感，更讓每一位駛入花蓮的駕駛與乘客，都能在第一時間感受到「回家了」的安心與感動。
針對外界最為關心的交通與旅遊安全議題，花蓮縣政府也發布了振奮人心的消息。經過中央與地方長時間的通力合作與搶修，作為東部交通命脈的蘇花路廊，以及縣內的交通大動脈台九線、台十一線，目前皆已全面恢復穩定通行。道路的暢通不僅象徵著花蓮從天災挑戰中的強韌復甦，更為春節期間的返鄉與旅遊潮提供了最堅實的安全保障。
此外，享譽國際的太魯閣國家公園，在經歷休養生息後，園區內多數知名景點已完成修復並重新開放。壯麗的峽谷峭壁、碧綠的立霧溪水，將再次以其撼動人心的鬼斧神工，迎接遊客的造訪。縣府強調，今年的花蓮不僅交通安全便利，更展現出一種歷經淬鍊後的重生之美，此刻正是造訪花蓮、見證山海生命力的最佳時機。
為了讓遊客的春節行程更加豐富，縣府特別規劃了「日夜雙軌」的旅遊體驗。白天，遊客可以徜徉於縱谷的花海、漫步於七星潭的礫石灘，或是深入部落體驗原民文化與在地美食；夜晚，則可以走入市區與各鄉鎮街道，欣賞宮廷燈海營造的浪漫氛圍，感受充滿儀式感的年味。
誠摯預告，作為春節觀光的重頭戲──「2026太平洋燈會」，即將於明（7）日正式盛大登場。今年的燈會將結合科技藝術與傳統燈藝，打造出前所未見的視覺震撼，並搭配一系列精彩的展演活動，勢必成為全台春節打卡的熱門亮點。宮廷燈的街道佈置僅是這場盛宴的前菜，真正的主秀將隨著燈會開幕，將花蓮的年節氣氛推向最高潮。（照片：花蓮縣政府提供）
其他人也在看
飛日本要變貴了！7月起「出境稅漲3倍」原因曝光
赴日注意！品保協會提醒，日本因應大量觀光客入境，自今年7月1日起，出境稅由原本的1000日圓調高為3000日圓，國人前往日本的成本大約多了600元台幣。而櫻花季即將開始，帶動日本旅遊高峰，機票、飯店與交通費用同步上揚。不過在航班機位增加、住宿供給擴大的支撐下，加上日圓匯率偏低，日本旅遊整體仍具高CP值，吸引國人持續赴日旅遊。
台東富野渡假酒店推樂齡慢旅住房專案 60歲以上長者2599元輕鬆暢遊台東
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台東 報導】為迎接樂齡旅遊市場、鼓勵銀髮族走出戶外、享受慢活假期，台東富野渡假酒店即日
受夠遊客闖庭院拉屎、菸蒂亂丟 富士山下「最美櫻花祭」10年首度停辦
日本富士吉田市新倉山淺間公園櫻花祭因觀光客失序行為，如擅闖民宅大小便、交通壅塞等，造成居民嚴重困擾，十年歷史的櫻花祭今年宣告停辦。市長堀內茂強調，為守護市民尊嚴與生活環境，忍痛做出此決定。近年日圓貶值與社群媒體推波助瀾，訪日外國遊客遽增，導致該地每日湧入逾萬名遊客。儘管官方活動取消，市府仍預期四月會有大量人潮，將加強維安、設置臨時停車場與流動廁所，以疏導人潮並減輕居民負擔，維持富士山、櫻花與五重塔的知名美景秩序。
開箱／復刻百年前皇太子國宴！山嵐號西進「台南－彰化」奢華菜單曝
雄獅旅遊與台灣鐵路公司合作推出的觀光列車「山嵐號」，近期完成路線調整，4月3日起行駛台南至彰化區段，即日起開賣。此次由原本行駛東部路線，首度換線西進，行程設計、餐飲內容與沿線風景，皆依嘉南平原與中部地景重新規劃。
花蓮－新城老街8人小巴開通！新路線今起3天免費試乘
太魯閣國家公園綠水合流步道過年前宣布局部開放，太魯閣客運也與縣府合作，增加一條市民小巴路線「新城海岸線」今天起跑，縣府表示，今天起連續3天全線免費搭乘，可從花蓮轉運站搭到七星潭、新城老街、新城車站！而新城老街商圈的店家對新路線都相當期待，希望增加旅客數字。新秀商圈發展協會理事長曾文儀表示，該路線讓旅
苗栗大湖草莓園推薦 高架採果親子友善 特色草莓品種香甜又好拍
旅遊中心/綜合報導 苗栗草莓園裡的轉折人生：從水電工程到大湖農場體驗的起點 每到冬季，總有人想帶著家人逃離城市喧囂，找個地方曬曬太陽、聞著果香、親手摘些當季的甜。山城間，有座農園靜靜等著這樣的你。 在 […]
春節、228連假交通全攻略 三階段疏運、替代道路導引出爐
今年春節、228和平紀念日連續假期分別自2月14日起至2月22日、2月27日起至3月1日止，分別為期9天及3天，交通部公路局預計假期間將有許多民眾外出，為避免路途塞車之苦，建議民眾除可提前掌握路況資訊，也可多加利用大眾運輸，避開易壅塞時段並節省旅行成本。
走春遊台南迎馬年 新化年貨大街、虎頭埤、奇美博物館、七股鹽山一次玩
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】迎接馬年到來，臺南市政府觀光旅遊局特別規劃結合年節氛圍、自然景觀與國際級觀
連假疏運旅客人次上看274萬！桃園機場上緊發條 籲提前3小時報到登機、「防滑冰爪」必須托運
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／桃園報導農曆新年假期及228連假接連到來，桃園機場今年連假疏運長達18天，疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估2...
北橫櫻花季浪漫已展開 隨著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻「趣」！
北橫櫻花季浪漫已展開隨著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻「趣」！【旅遊經洪書瑱報導】隨著「立春」節氣
新春開運看黃金花海！這五處炮仗花牆隨便拍都是走春大片
迎接 2026 丙午馬年，想要「一馬當先」搶好運，視覺最討喜的金橙色炮仗花絕對是走春首選！每逢春節，如瀑布般傾瀉而下的炮仗花牆同步綻放，金亮的花苞宛如成千上萬串鞭炮，不僅充滿節慶喜氣，更有著「紅紅火火、財源廣進」的好兆頭。
陽明山花季2/5起開張 交管搭車攻略一次看
陽明山花季展期長達39天規畫例假日交通管制與動線調整(圖/台北市政府 提供)
最美派出所+1！中橫德基派出所山櫻花盛開 賞櫻私房景點
農曆春節將至，本月各地櫻花季將陸續登場，目前除了高山地區山櫻花綻放，平地櫻花有吐露芬芳，台中市平地櫻花以后里泰安派出所櫻花最具盛名，泰安櫻花目前有2株綻放，除了泰安派出所櫻花，中橫公路德基派出所山櫻花盛開，粉色花海與水庫山林相映，吸引路過拍攝青山綠水、櫻花美景。
栽培多年「一炮而紅」 苗栗造橋談文火車站炮仗花步道盛情迎賓
不少民眾喜歡欣賞、拍攝宛如橘紅色瀑布垂掛護欄、牆邊的炮仗花，苗栗縣欣賞炮仗花景點向來以苗栗銅鑼炮仗花海公園名聞遐邇，不過，造橋鄉公所近年來打造談文社區，並結合既有的談文火車站成為「談文學」景點，鄉公所也在談文學步道上栽種炮仗花，今年大規模盛開約150公尺，造橋鄉長徐連斌表示，賞花期至少可至2月中旬，
初春時節遊臺南 走訪關子嶺碧雲寺步道享受人文與生態之美
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】正值乍暖還寒的初春時節，臺南各處花海正隨著氣溫的變化陸續綻放，這個季節的
觀光火車「山嵐號」台南出發 開進西部嘉南平原
台鐵觀光列車「山嵐號」推出全新路線，首度串聯台南至彰化，四月三日啟程，也呼應台南美食之都形象，與五星級飯店業者合作菜色，...
過年走蘇花 最會塞車的時段曝光了
農曆春節連續假期2月14日展開，將有大量返鄉及旅遊車潮湧向花東地區。交通部公路局今（5）日召開記者會，公布蘇花路廊春節交通疏運計畫，明確指出南下與北上的最高峰時段，並呼籲民眾多利用大眾運輸工具，以避開
三峽、雙溪、坪林綠色遊程 邀民眾走進山城
響應全球永續旅遊趨勢，新北市政府觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，結合大眾運輸與深度體驗，推出三條具在地特色的低碳一日遊行程，串聯三峽、雙溪與坪林，邀請民眾用更友善環境走進山城聚落、鐵道文化與水源保護區，實踐「旅遊即環保」的新生活風格。觀旅局表示，遊程特別導入國際標準的碳足跡管理機制，針對交通、餐飲等項目進行碳排放盤查，透過國際認證碳權進行抵銷，讓民眾在享受旅遊樂趣同時，能實際參與減碳行動。其中，「藝境新北三峽時光慢旅一日遊」二月廿七日出發，走訪濕地生態、新北市美術館與三峽老街，在自然、藝術與人文交織中，體驗永續慢旅魅力；「鐵道綠跡雙溪人文走讀一日遊」三月八日登場，透過在地導覽，深入三貂嶺生態隧道與猴硐礦業遺跡，感受鐵道聚落的綠色風貌；「水源茶香坪林低碳漫遊一日遊」三月十四 ...
林業署推出「阿里山×高鐵聯票」春節暢遊阿里山、鰲鼓溼地山海風光
農曆春節將至，林業及自然保育署與台灣高鐵合作，推出「阿里山×高鐵聯票」，旅客無論搭乘郵輪式巴士或台灣好行，購買阿里山相關套票，可享高鐵車票85折優惠，不僅能大幅縮短了旅客城際往返時間及舒緩車潮，交通、門票一次搞定更划算，旅客可利用春節假期，輕鬆體驗阿里山森林芬多精、到鰲鼓溼地賞鳥。
春節出國夯！桃園機場估這3天是出境尖峰 籲旅客提早報到
為因應馬年春節連假疏運高峰，交通部次長林國顯3日至桃園機場視察各單位疏運整備情形，並期許各單位通力合作，帶給旅客最佳的春節疏運體驗。 機場公司表示，今（115）年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天，疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估