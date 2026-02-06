宮廷燈海點亮花蓮迎馬年 揭2026太平洋燈會暖身序曲

▲宮廷燈海點亮花蓮，以其端莊典雅的造型，象徵富貴團圓的意涵。

【記者 周澄予／花蓮 報導】隨著農曆春節腳步逼近，花蓮年節氛圍正式升溫。花蓮縣政府今（6）日宣布，為迎接馬年春節並為「2026太平洋燈會」暖身，全縣十三鄉鎮市主要幹道與重要交通節點已全面完成春節景觀佈置。象徵富貴團圓的宮廷燈陸續點亮，自北至南串聯縱谷與海岸，形成綿延不絕的紅色迎賓廊道，為返鄉遊子與來訪旅人揭開喜氣洋洋的新春序幕。

觀光處長余明勳表示，春節街道佈置是展現迎接馬年到來，「宮廷燈」以其端莊典雅的造型與象徵富貴團圓的意涵，多年來已深植為花蓮獨有的年節視覺品牌。今年的佈燈範圍涵蓋了北區的花蓮市、吉安鄉、新城鄉，中區的壽豐、鳳林、光復，乃至南區的瑞穗、玉里、富里等全縣十三鄉鎮市。

▲花蓮宮廷燈點亮整座城市迎新春。

從縣境北端的入口開始，主要市區幹道，遊客便能看見這條壯觀的「紅色迎賓長廊」。白天，朱紅色的燈籠在花東縱谷的翠綠山巒與太平洋的蔚藍海色映襯下，展現出鮮明的色彩對比，充滿傳統節慶的張力；而當夜幕低垂，萬盞燈火同步點亮，柔和的紅光在夜色中交織成一條璀璨燈海，不僅消弭了冬夜的寒意，更讓整座城市彷彿籠罩在溫暖的祝福之中。這份由北至南一氣呵成的視覺饗宴，不僅強化了花蓮作為觀光大縣的整體感，更讓每一位駛入花蓮的駕駛與乘客，都能在第一時間感受到「回家了」的安心與感動。

針對外界最為關心的交通與旅遊安全議題，花蓮縣政府也發布了振奮人心的消息。經過中央與地方長時間的通力合作與搶修，作為東部交通命脈的蘇花路廊，以及縣內的交通大動脈台九線、台十一線，目前皆已全面恢復穩定通行。道路的暢通不僅象徵著花蓮從天災挑戰中的強韌復甦，更為春節期間的返鄉與旅遊潮提供了最堅實的安全保障。

此外，享譽國際的太魯閣國家公園，在經歷休養生息後，園區內多數知名景點已完成修復並重新開放。壯麗的峽谷峭壁、碧綠的立霧溪水，將再次以其撼動人心的鬼斧神工，迎接遊客的造訪。縣府強調，今年的花蓮不僅交通安全便利，更展現出一種歷經淬鍊後的重生之美，此刻正是造訪花蓮、見證山海生命力的最佳時機。

為了讓遊客的春節行程更加豐富，縣府特別規劃了「日夜雙軌」的旅遊體驗。白天，遊客可以徜徉於縱谷的花海、漫步於七星潭的礫石灘，或是深入部落體驗原民文化與在地美食；夜晚，則可以走入市區與各鄉鎮街道，欣賞宮廷燈海營造的浪漫氛圍，感受充滿儀式感的年味。

誠摯預告，作為春節觀光的重頭戲──「2026太平洋燈會」，即將於明（7）日正式盛大登場。今年的燈會將結合科技藝術與傳統燈藝，打造出前所未見的視覺震撼，並搭配一系列精彩的展演活動，勢必成為全台春節打卡的熱門亮點。宮廷燈的街道佈置僅是這場盛宴的前菜，真正的主秀將隨著燈會開幕，將花蓮的年節氣氛推向最高潮。（照片：花蓮縣政府提供）