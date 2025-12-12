宮澤理惠同框陳珊妮！NHK百年罕見拍科幻大片 台日演員共同聯手

娛樂中心綜合報導

NHK百年罕見推出科幻大劇《火星女王》曝新卡司。（圖／Hami Video提供）

NHK電視台放送100 年特別劇《火星女王》新卡司曝光！「台灣音樂界女王」陳珊妮與「日本影視圈女王」宮澤理惠將「同框」演出，雙女王氣勢加持，同時還有鈴木亮平、松岡茉優等重量級卡司加入，讓這部日本電視史上罕見的大型科幻鉅作話題再度沸騰、期待值瞬間翻倍！

陳珊妮在ISDA以獨裁的手段掌握組織權力。（圖／Hami Video提供）

《火星女王》中被譽為「台灣音樂界女王」的創作才女陳珊妮，則是本劇卡司中的最大驚喜！她飾演掌控人類太空移民計畫的行星間宇宙開發組織 「ISDA」 最高負責人，從最新劇照可見她一身俐落黑色西裝、神情冷峻，展現權力與神祕兼具的強大氣場，造型幾乎就是她本人舞台形象的延伸。

宮澤理惠飾演ISDA 頂尖菁英之一，負責指揮 ISDA 重大專案「火星撤退計畫」。（圖／Hami Video提供）

宮澤理惠則飾演「ISDA」另一位代表人物，她曾在火星任職，如今負責指揮火星撤退計畫，正盼著當年留在火星的女兒來到地球與她相見。宮澤理惠身穿白色制服以遠端視訊與最高掌權者陳珊妮對峙，兩人分別象徵兩股力量，也預告將在銀幕上擦出驚人火花。

陳珊妮（中）與宮澤理惠（右）隔空對話。（圖／Hami Video提供）

菅田將暉在劇中飾演 ISDA 地球支局年輕職員白石蒼人，是一位火星礦物研究員，赴火星研修時與 Lili 相遇。角色背後隱藏著父親離奇失蹤的祕密，使他的人生充滿矛盾與掙扎，菅田將暉感慨：「在想像『想像之外的想像』時進行表演，簡直像是不斷與未知相遇的連續體。然而，在進化的科技旁邊，無論好壞，人類那份不變的溫度依然存在。」

