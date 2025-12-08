宮美樂新歌「聽一次就被洗腦」 預告將再推唱跳作品

宮美樂為戲獻「聲」。（圖／民視）

民視為最新八點檔大戲《豆腐媽媽》打造專屬歌曲，宮美樂飾演的「萬珍珍」推出代表曲〈welcome to 萬家〉，上週五在各大平台同步曝光後，累積近百萬瀏覽，被網友盛讚是「民視八點檔史上最強宣傳火力」！

宮美樂從《愛的榮耀》「蔡盈盈」到《好運來》「歐陽芊」，清新又帶點俏皮的形象深受觀眾喜愛。這次在《豆腐媽媽》中，她挑戰飾演萬家的小女兒「萬珍珍」，劇中身分更是一位人氣直播主，活潑、可愛又貼近時代，她本人也笑說：「珍珍是洪都拉斯跟謝瓊煖的掌上明珠，在家就是被寵到不行！」謝瓊煖更直接大讚：「我這個女兒太強大，可以讓出女主角了，改叫她『珍珍豆腐』！」

宮美樂劇中飾演萬家的小女兒「萬珍珍」。（圖／民視）

此次〈welcome to 萬家〉曲風新潮、節奏洗腦，讓粉絲聽了驚呼連連，不少留言直喊「根本年度神曲」、「聽一次就被洗腦」，更對即將開播的劇情期待度飆升。宮美樂透露，這首歌不只是角色主題曲，她更用歌詞把萬家每位成員逐一介紹，「希望在觀眾還沒追劇前，就能先透過音樂感受到萬家這個家庭的溫暖跟有趣！」

而在首支歌曲爆紅後，宮美樂也宣布正緊鑼密鼓準備第二首唱跳作品，展現她跨越戲劇、歌唱、舞蹈的多元能量。她說：「希望大家能從《豆腐媽媽》中看到我更多突破，也期待這部戲帶給觀眾滿滿的感動。」

