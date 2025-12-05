宮美樂曝光《豆腐媽媽》新歌 「30秒版本」全新曲風搶先流出全網嗨翻：太X了！
四季線上／韋冠宇 報導
民視年度八點大戲《豆腐媽媽》即將上檔，除了預告逐漸釋出，這次也推出角色的代表歌曲，堪稱史上最大突破；30秒試聽版本首度於社群平台曝光，曲風融入了前所未見的新穎元素讓網友相當驚艷，對這檔年度巨作更加期待。
宮美樂接連演出八點檔《愛的榮耀》的「蔡盈盈」、《好運來》的「歐陽芊」，清新活潑的形象圈粉無數，接下來將在《豆腐媽媽》擔綱飾演萬家小女兒、以直播主為業的「萬珍珍」，與劇中角色擦出更精采的火花。
民視官方為萬珍珍創立了「萬珍珍」Instagram帳號，並上傳了代表《豆腐媽媽》萬家角色的歌曲，節奏明快、曲風新穎，罕見在八點檔歌曲融入嘻哈及饒舌元素，讓網友驚為天人直呼「太……X了！」更加期待新戲上檔。而歌曲完整版將在12/5中午12時於社群平台首播，不容粉絲錯過。
圖片來源／宮美樂 Instagram
👉宮美樂《愛的榮耀》代表作「放開那個男孩」經典回顧
