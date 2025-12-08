宮美樂獻聲新作《豆腐媽媽》主題曲！一日狂破20萬觀看 粉絲激讚：八點檔史上最炸突破

四季線上/綜合報導

民視年度八點檔大戲《豆腐媽媽》未演先轟動！除了預告片陸續釋出掀起高度討論外，民視更首度為角色量身打造專屬歌曲，由新生代人氣女星宮美樂飾演的「萬珍珍」推出代表曲〈welcome to 萬家〉，上週五在各大平台同步曝光後瞬間大爆發，短短一天衝破20萬觀看、跨平台累積逼近百萬瀏覽，被網友盛讚是「民視八點檔史上最強宣傳火力」！

宮美樂化身「萬珍珍」亮麗登場，率先曝光音樂〈welcome to 萬家〉掀起熱烈討論。

宮美樂從《愛的榮耀》「蔡盈盈」到《好運來》「歐陽芊」，清新又帶點俏皮的形象深受觀眾喜愛。這次在《豆腐媽媽》中，她挑戰飾演萬家的小女兒「萬珍珍」，劇中身分更是一位人氣直播主，活潑、可愛又貼近時代，她本人也笑說：「珍珍是洪都拉斯跟謝瓊煖的掌上明珠，在家就是被寵到不行！」謝瓊煖更直接大讚：「我這個女兒太強大，可以讓出女主角了，改叫她『珍珍豆腐』」。

民視八點檔《豆腐媽媽》演員謝瓊煖、洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅、馬國弼為主要經營「萬家豆腐」的成員。

此次〈welcome to 萬家〉曲風新潮、節奏洗腦，讓粉絲聽了驚呼連連，不少留言直喊「根本年度神曲」、「聽一次就被洗腦」，更對即將開播的劇情期待度飆升。宮美樂透露，這首歌不只是角色主題曲，她更用歌詞把萬家每位成員逐一介紹，「希望在觀眾還沒追劇前，就能先透過音樂感受到萬家這個家庭的溫暖跟有趣！」。

宮美樂為萬珍珍製作代表曲一上線即突破20萬觀看，萬家人合體感謝粉絲支持。

而在首支歌曲爆紅後，宮美樂也宣布正緊鑼密鼓準備第二首唱跳作品，展現她跨越戲劇、歌唱、舞蹈的多元能量。她說：「希望大家能從《豆腐媽媽》中看到我更多突破，也期待這部戲帶給觀眾滿滿的感動」。

劇中飾演直播主的萬珍珍俏皮又吸睛，活潑形象讓粉絲直呼「根本本色出演」。

