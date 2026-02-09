宮野真守寒流夜低溫短袖開唱 飛吻攻勢加碼中文告白

宮野真守睽違七年來台開唱。 圖／雅慕斯娛樂

日本人氣聲優宮野真守在寒流來襲的夜晚站上台北舞台，體感溫度不到10度，他仍穿著短袖、短褲加上太陽眼鏡現身，在Legacy TERA帶領上千名觀眾展開一場「VACATION」。他不時往各區送出飛吻，還用中文對台下說「你們很可愛」，粉絲們也立刻用更大的聲音回應。

這是他相隔7年再度在台北舉辦個人專場。巡演以最新專輯《FACE》為主軸，由〈VACATIONING〉揭開序幕，前段連續演唱近30分鐘才正式開口打招呼。從熱帶氣息到抒情氛圍，加上組曲與安可，全晚共帶來23首歌。他多次以中文問候，直說能再次見面非常開心。

宮野真守在 Legacy TERA 連唱兩天。 圖／雅慕斯娛樂

他提到上一回海外公演已是2019年，謝謝大家的等待。中段播放「1日富士急VACATION!」影片，最後被帶往鬼屋的橋段，與〈Mirror〉的概念彼此呼應。唱到〈Mirror〉時他換上閃亮造型，而〈Kiss×Kiss〉則是一連串飛吻時間，視線幾乎照顧到每個角落。他還稱讚台北觀眾的反應比日本更熱烈，大喊「最高！」

安可前他說下一首就是最後一曲，全場立刻捨不得，甚至有人喊「從頭開始」。他先笑場，接著真的與樂團回頭唱了〈VACATIONING〉的副歌，看到滿場幾乎都能跟唱，當場露出驚訝表情。最後他希望大家把今晚帶回去，約定一定會再來，並用中文留下「謝謝大家的愛還有笑容，下次再見！」