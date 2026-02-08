宮野真守無懼寒流短袖短褲登台 唱最後1首竟被要求從頭開始

宮野真守周末在台演出，無懼寒流熱情開唱。（雅慕斯娛樂提供）

日本人氣聲優宮野真守在寒流來襲的夜晚登上台北舞台，體感溫度不到10度，他卻以清爽的襯衫搭配短褲與太陽眼鏡現身，在Legacy TERA與滿場觀眾一起展開一段屬於彼此的「VACATION」。演出過程中他頻頻送出飛吻，還用剛學會的中文對著台下喊出：「你們很可愛！」

宮野真守暌違7年再度在台北舉辦個人專場，本次巡演以最新專輯《FACE》為核心，從〈VACATIONING〉揭開序幕，一口氣唱了將近30分鐘才正式開口問候。從帶有南國氣息的曲風到浪漫氛圍的段落，加上組曲與安可在內，共準備23首歌曲。他在MC中多次使用中文，表示能再次來到台北非常開心，也邀請大家一起共享這個特別的夜晚。

廣告 廣告

談到海外專場，宮野真守回顧上回已是2019年，感謝歌迷長時間的等待，以及一路以來沒有改變的支持。演出中段播放前往富士急樂園拍攝的影像，與專輯的概念彼此呼應。唱到了〈Mirror〉，他換上閃亮服裝站在舞台中央，而〈Kiss×Kiss〉時則不停朝四面八方送出飛吻，牢牢抓住全場視線。

對於「VACATIONING!」這個主題，宮野真守解釋，希望大家能把這段時間當作1次放鬆的旅行。安可前，他提到下1首就是最後1曲，台下立刻傳出挽留聲浪，當聽到有人喊：「從頭開始。」他當場笑了出來，隨即與樂團即興再唱1次〈VACATIONING〉的副歌。

最後宮野真守說希望大家把這段像假期般的回憶帶回家，也約定一定會再回到這裡，並用中文留下：「謝謝大家的愛還有笑容，下次再見！」為台北演出畫下句點。

更多中時新聞網報導

鍾瑶與馬神交新春拚事業

鍾欣凌變4億女星「騙吃騙喝更容易」

鍾欣凌吊鋼絲 難忘出動5人仍拉不動