宮鬥主播張靖玲再爆醜聞 親母控偷權狀、佔老宅⋯法官判搬家

前TVBS女主播張靖玲曾因捲入震驚媒體圈的主播宮鬥案，遭公司記過解雇後提告敗訴，沒想到一波未平一波又起，近期爆出與82歲母親因爭產鬧翻。張母指控女兒不僅盜取價值4000萬元房產權狀，還在家中堆滿雜物阻礙進出。台北地院審理後，判處張靖玲必須返還權狀並搬離老家，這場家庭鬧劇讓她的形象再度跌入谷底。

《鏡週刊》今天報導這起震驚外界的前主播與母親房產糾紛官司。張靖玲的82歲母親原本與一對兒女同住在台北市一處價值超過4000萬元的房屋內，該房產在張父過世後，便登記在張母名下。隨著年事已高，張母計畫2023年將房產賣掉，「換大為小」改買坪數較小的房子，並利用剩餘的資金作為晚年養老金，沒想到此舉竟遭到女兒張靖玲強烈反對，母女情分就此破裂。

張母在法庭上聲淚俱下指控，張靖玲為了家產問題多次與她發生爭吵，甚至在家中做出不當舉動，更私自取走房屋所有權狀不肯歸還。最令老人家心寒的是，女兒還在家中堆放大量雜物，導致生活空間受阻，長期以來身心遭受重大傷害。

面對母親的指控，張靖玲在法庭上反駁稱，老家房產實際上是父親生前出資購買，當年是為了提高銀行貸款成數，才「借名登記」在母親名下，認為自己與哥哥同樣擁有繼承權，持有權狀及居住該處皆為合法。她更主張母女間互有扶養義務，母親不得片面要求她搬離。

台北地院審理後認定，該房屋確實為張母所有，張靖玲已婚並具有獨立生活能力，最終判決她敗訴，必須交還房產權狀並騰空房屋搬遷。



