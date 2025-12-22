宮鬥主播欺老母／回應房產爭議報導 張靖玲：母靠炒股輸光積蓄竟抵押老家

遭爆掀宮鬥被開除提告敗訴，再爆忤逆老母爭家產，TVBS前主播張靖玲回應了。（翻攝自Irene Chang臉書）

前TVBS主播張靖玲捲入「宮鬥霸凌案」延燒3年，不僅因破壞同事水晶球、貼符咒、拒調職等行為，遭公司記9大過解雇、提告敗訴，今（22日）本刊再報導，曾以「照顧老母」為由拒絕調職的她，近日竟遭8旬老母指控不孝、盜取房屋權狀，甚至在家中堆雜物阻礙進出。台北地院審理認定，房屋確為張母所有，判決張靖玲敗訴須返還權狀並搬離老家。對此，張靖玲回應如下：

報導提到本人涉及盜取房屋權狀、阻礙母親進出及遭法院判決敗訴等情事，因相關報導內容僅引用判決書，未盡全貌，且與事實脈絡有重大出入，本人特此發布聲明予以澄清，以正視聽。

首先，關於媒體報導指稱本人「盜取權狀」與「阻擋母親賣房養老」一事，實屬對家庭背景的誤解。系爭房產雖登記於母親名下，但實質上乃由先父生前全資購買，僅係借名登記。父親生前深知母親長年沉溺於股市投機，早年即因炒股蒙受鉅額損失，故在世時便反覆交代，該房產應作為母親、兄長與本人三人共同棲身之所。若日後有出售必要，必須經過三人一致同意，尤其是需取得本人的首肯，以防資產遭不當揮霍。

本人持有權狀及堅持居住權，乃是恪守父親臨終交託，意在守護父親畢生心血，絕非報導所稱之貪圖財產或不孝。其次，報導中提及母親賣房是為「晚年養老」，此說法掩蓋了家庭經濟的真實黑洞。事實上，母親至今仍沉迷於股票，且交易決策往往依賴迷信，例如以夢境或擲筊決定買賣，導致財務缺口持續擴大；而兄長在母親溺愛下，長期無正當工作，沉迷電玩甚至徹夜不睡。

當家中經濟陷入困難時，母兄二人遂萌生變賣祖產填補資金缺口之念頭。本人作為父親過世後長期承擔家計者，曾多次理性勸說房市時機未到且應保留祖產，無奈未獲採納，反遭抹黑為阻礙家人權益。再者，針對報導指稱本人在家中堆放雜物阻礙進出及偷錄音影等行為，實乃倒果為因。家庭衝突的真相，是本人長期處於兄長的暴力威脅之下。

兄長曾持刀殺害未遂，甚至持拐杖重擊本人頭部，並暴力壓制，前後三次施暴，更遑論多次出言恐嚇、威脅，相關暴行已遭檢察官起訴並在審理中。然而，母親不僅未予制止，反而縱容暴力，甚至說出「打兩三下不會死」等罔顧人倫之語，並配合兄長對本人提出多項如侵占、竊盜等不實刑事告訴（皆已獲不起訴處分），甚至受律師教唆偽稱因本人導致其罹患身心疾病，尤而甚者，反誣本人以申請保護令，該聲請亦已遭法院駁回。

本人之蒐證行為，純屬在人身安全遭受極大威脅下的自保之舉。本人深知家務事不宜隨意佔用社會資源，過去基於親情與倫理，面對母親在鄰里間的造謠與毀謗始終選擇隱忍。然媒體報導將單純的法律攻防與本人過往職場爭議不當連結，已對本人名譽造成嚴重損害。特此聲明，本人至今所做的一切堅持，皆是為了守住父親留下的最後交代與最基本的親情倫理，盼外界能理解判決書文字背後，為人子女試圖力挽狂瀾、避免家產散盡的無奈與苦衷。

