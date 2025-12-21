宮鬥主播欺老母／掀宮鬥被開除提告敗訴 TVBS前主播張靖玲再爆忤逆老母爭家產

TVBS前主播張靖玲（圖）涉風水宮鬥霸凌遭開除確定，又因鬥老母遭判逐出家門。（翻攝自Irene Chang臉書）

前TVBS主播張靖玲捲入「宮鬥霸凌案」延燒3年，不僅因破壞同事水晶球、貼符咒、拒調職等行為，遭公司記9大過解雇、提告敗訴，如今更陷入眾叛親離的窘境，諷刺的是，曾以「照顧老母」為由拒絕調職的她，近日竟遭八旬老母指控不孝、盜取房屋權狀，甚至在家中堆雜物阻礙進出。台北地院審理認定，房屋確為張母所有，判決張靖玲敗訴須返還權狀並搬離老家。從昔日風光主播到職場、家庭雙雙慘敗，張靖玲的行為飽受爭議。

前TVBS主播張靖玲才因主播宮鬥案和同事失和遭法院判決敗訴，沒想到最近也和家人鬧翻，遭媽媽指控盜取房屋權狀，一狀告上法院。

TVBS（圖）將涉霸凌的前主播張靖玲調職為記者，法院認定合法。

前主播張靖玲82歲的媽媽，原本與一對兒女同住於台北市的家中，房屋價值逾4千萬元，丈夫過世後，房屋就登記在她名下。張媽媽提告指出，張靖玲婚後已可獨立生活，她為了自己晚年著想，2023年想把房子賣掉，取得現金，再買坪數較小的房子，並利用剩餘資金來養老，但女兒不同意，母女因此鬧翻。

2021年TVBS多位女主播風水宮鬥，辦公室電腦還出現符咒。（讀者提供）

張媽媽指控，女兒為了家產等問題，母女不斷爭吵，女兒在家中也對她不當舉動，雙方也因房屋所有權問題衍生多起官司爭訟，母女長期不睦造成她身心重大傷害。

TVBS前主播張靖玲被控職場霸凌，遭裝針孔錄下犯案過程。（翻攝G2000 TAIWAN臉書）

張靖玲則反駁指出，老家實際上是爸爸生前出資購買的，當年為提高銀行貸款成數，才借名登記在媽媽名下，母親並非真正所有權人，張靖玲認為老家房屋應該由全體繼承人，也就是媽媽、她本人以及哥哥共同擁有，她持有權狀及居住該房子均屬合法，而且母女間互相負有扶養義務，媽媽不得片面要求她搬離。

