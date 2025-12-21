宮鬥主播欺老母1／說要侍母卻被控不孝 女主播為爭家產劣行曝光
前主播張靖玲以要照顧媽媽為由，拒絕TVBS對她的調職，但卻遭老母指控不孝，張媽媽指控，女兒多次在家對她及兒子偷錄音、錄影，還故意將椅子等堆疊在她的房間門口，妨礙她進出，造成危險，張靖玲後來還要求她以老家房子向民間借貸200萬元，她拒絕後，母女不斷爭吵，雙方也因房屋所有權問題衍生多起官司爭訟，母女長期不睦造成她身心重大傷害。
張靖玲與媽媽對簿公堂時，還提出一段媽媽的錄音檔作為佐證，錄音內容顯示媽媽曾對張靖玲說：「房子是我們三個人的。」但法官認為，這段錄音是母女間針對是否將房屋拿去私人借貸的爭論，不能單憑片段語句，即推認媽媽否認自己對房子的所有權，且張靖玲也無法舉證是借名登記在媽媽名下。
法官認為，張靖玲並不是房子的所有權人，即便媽媽曾於過去將權狀交由她保管，但媽媽已要求「終止寄託關係」要取回權狀，張靖玲即得無條件歸還。另外，房屋是媽媽無償借給女兒住，雙方沒有約定期限，依《民法》規定，媽媽可以隨時要求張靖玲返還。
對於張靖玲主張自己是家屬、享有居住權及扶養保障，法院認為，她已成年，身心健康，有謀生能力，不符合受扶養的法定要件。日前台北地院審理認定，房屋確為張母所有，判決張靖玲敗訴須返還權狀並搬離老家，她已上訴二審。
