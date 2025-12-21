宮鬥主播欺老母2／張靖玲就是要坐主播台只打卡不上工 T台祭9大過免職勝訴

TVBS（圖）將涉霸凌的前主播張靖玲調職為記者，法院認定合法。

TVBS針對主播風水宮鬥調查後，請張靖玲簽「職場行為改善書」，但她拒絕簽名，公司只好將她調職成資深文字記者，薪水維持6萬餘元，但她以要照顧母親等理由，不接受調職，竟以打卡不執行記者工作當作回應，也因此遭公司以曠職記9大過開除，張靖玲後來提告要求TVBS賠償100萬元及復職。

法院審理時，當庭勘驗由古彩彥提出的錄影光碟，法院認定，張靖玲與古女座位並不相鄰，卻反覆汙損、變動私人物品，行為已使古女處於敵意工作環境，構成職場霸凌。

法官認為TVBS並非立即將涉霸凌的張靖玲開除，後來將張靖玲調查，目的是將她與古彩彥隔開，且打卡不等於執行勞務，若有打卡沒執行職務也算是「曠職」，公司9度給張靖玲機會都未獲善意回應後將張解僱，法官認為並未違法。TVBS開除張靖玲後遭訴請回復原職案，TVBS上週獲最高法院判勝訴確定，張靖玲確定回不去TVBS。

從一顆水晶球引發的辦公室間主播勾心鬥角，鬧上法院後被認證為職場不法侵害，再到最新被親生母親驅逐出家門的判決，張靖玲從昔日光鮮亮麗的主播台，跌入了職業與家庭的雙重深淵，不僅讓她被迫離開主播台，也徹底撕裂了她與至親的親情。

