宮鬥主播被法官認證職場霸凌兇手 針孔錄下張靖玲「暗黑鬥法」

TVBS女主播宮鬥風波後，張靖玲上節目表示沒有霸凌同事。翻攝高點電視「震震有詞」

前主播張靖玲與82歲老母為了4000萬房產對簿公堂，引起社會矚目，連帶喚起媒體圈轟動一時的「TVBS主播宮鬥案」。張靖玲在2021年被控霸凌同台主播古彩彥，事後公司調職給她自新機會，張竟採取「只打卡、不執行工作」的消極態度抗爭，遭公司記下9大過解雇後提告敗訴。法院判決書揭露辦公室內種種駭人聽聞的「風水鬥法」手段。張靖玲不僅被拍到朝同事的水晶球倒入不明液體，甚至強行將對方電腦關機，惡劣行徑被法官認定已構成職場霸凌，讓這起宮鬥劇成了法律認證的醜聞。

這場被戲稱為「新聞界《甄嬛傳》」的紛爭，起因於2021年多位女主播之間為了「擺陣」做風水而產生的嫌隙。《鏡週刊》報導指出，當時辦公室內充斥著符咒、大象、仙人掌及水晶球等所謂的「法器」，氣氛極度詭異。受害的主播古彩彥發現自己的私人物品多次遭到不明破壞，為了自保，在座位安裝針孔攝影機，沒想到竟錄下令人心驚膽顫的畫面。

主播古彩彥以針孔攝影機拍下張靖玲霸凌手法。翻攝古彩彥臉書

根據法院勘驗影像，張靖玲從2021年10月中旬起，多次趁古彩彥離席時，刻意跨越座位進行騷擾。影像清楚拍下，張靖玲戴上手套，將不明液體倒入古女桌上的水晶球，隨後再用衛生紙擦拭。另外，古女在電腦主機貼上「請勿關機」的提醒紙條，張靖玲仍視而不見，隔著衛生紙長按電源鍵強行將其電腦關機。更誇張的是，她還被拍到往古女的蠟燭禮盒紙袋內倒入不明液體，事後甚至拿起手機拍照存證。

面對這些鐵證，張靖玲在法庭上的辯詞令人傻眼。她宣稱自己是因為對辦公室環境敏感，聞到古女座位的水晶球與大象擺飾傳出奇怪香味，擔心是泰國的油或來路不明的精油會影響健康與運勢，才會戴手套擦拭。至於倒入液體的行為，她竟辯稱是發現水晶球內長了小蟲，自己是「好心」想把水加回去，更強調強行關機是為了幫公司節能減碳，而非惡意破壞。

2021年TVBS多位女主播風水宮鬥，辦公室電腦還出現符咒。讀者提供

這套「神邏輯」說法遭到法官嚴厲打臉。法官認為，張靖玲與古女座位並不相鄰，卻反覆污損、變動他人私人物品，其行為已明顯使同事處於「敵意工作環境」，確定構成職場霸凌。

這起宮鬥事件爆發後，TVBS原本曾給予張靖玲機會，要求她簽署「職場行為改善書」，並將她調職為資深文字記者，維持原本6萬多元的月薪，希望藉此將兩人隔開。沒想到張靖玲不僅拒絕簽名，還以「要照顧母親」為由拒絕接受新職務。更令公司無法接受的是，張靖玲隨後竟採取「只打卡、不執行工作」的消極態度抗爭。

法官審理後強調，打卡不等於執行勞務，若不履行職務內容仍屬曠職。在公司多次溝通未果後，依法記下9大過將其解雇，最高法院最後判決張靖玲敗訴確定，宣告她確定回不去主播台。



