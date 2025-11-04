宮鬥序曲？吳音寧復出、林岱樺大造勢 綠營內部暗濤洶湧

民進黨在726、823大罷免失利後，黨內權力版圖悄然生變？近日傳出有「小英女孩」之稱的吳音寧空降接任台肥董事長，而正國會領袖、外交部長林佳龍也高調力挺欲角逐高雄市長提名的林岱樺，港媒評論認為，民進黨派系暗潮再起。

根據《中評社》3日的報導指出，大罷免前，賴清德、行政院長卓榮泰、民進黨立法院黨團總召柯建銘三人掌握黨內權勢，罷免失利後更藉抨擊國民黨主席鄭麗文、猛攻民眾黨主席黃國昌涉狗仔爭議等操作穩盤。然而，隨著2026縣市首長提名時程逼近，原本壓抑的派系競爭逐漸浮上檯面。

廣告 廣告

該份報導稱，最受矚目的是賴清德與英系關係變化。9月初張淳涵出任行政院秘書長被視為重要訊號。張淳涵出身蘇系，曾任桃園市新聞處長、總統府發言人與政務副秘書長，歷練完整，與蔡英文團隊淵源深厚。外界認為其角色不僅是協助行政團隊整合，更象徵英系回防中央決策圈、成為制衡力量。

如今吳音寧接掌台肥，再添想像空間。前任董事長李孫榮是賴系重要智囊，被視為台南幫的核心人物，任期未滿且無重大爭議即遭撤換，引發政治盤算猜測。此舉被視為蔡英文對賴清德釋出善意，也使英系班師回朝的輪廓更清晰。

另一端，正國會也展現攻勢。高雄市長初選原呼聲高的林岱樺，因涉助理費案受挫，但林佳龍仍公開力挺，挑戰黨內紀律。林岱樺1日晚間在岡山舉辦造勢活動，雖未見派系大咖到場，卻吸引3萬支持者，顯示其基層能量不容忽視，為高雄市長提名投下變數。

該評論認為，吳音寧的人事異動與林岱樺基層展力兩事件，象徵不同派系重新調整戰線：英系重返行政核心、正國會擴大黨內話語權。大罷免後，民進黨生態似重新洗牌，賴清德如何在2026選戰前維持領導權威、平衡派系利益，恐將成為未來政局觀察焦點。

【看原文連結】