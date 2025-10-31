宮黛GD IZERO通過NSF/ANSI 58認證 為居家飲水樹立安心標準

圖文提供 宮黛科技

照片提供_宮黛科技

在追求健康與品質並重的現代生活中，「喝得安心」已成為家庭幸福的重要環節。宮黛科技（GUNGDAI）以「創造美好的生活體驗」為品牌核心，致力於為台灣家庭提供安全、純淨又兼具美感的飲水方案。旗下GD IZERO 600G RO直輸淨水系統近日順利通過國際權威的NSF/ANSI 58認證，象徵其在淨水技術與品質管理上的堅實成果。



國際認證背後的品質承諾

NSF/ANSI 58由美國國家衛生基金會（NSF）與國家標準協會（ANSI）共同制定，是針對逆滲透（RO）淨水系統的國際認證標準，涵蓋水質淨化能力、材料安全及整機結構穩定性等三大項嚴格測試。能取得這項認證，意味著整台設備從濾芯、幫浦到水路設計，都符合國際級的安全標準。



GD IZERO整機經過完整測試，確保從進水到出水的每一個環節都達到國際標準，兼具效能與安全性。這不僅彰顯宮黛科技的技術實力，也展現品牌對長期使用安全的承諾。



照片提供_宮黛科技

讓純淨成為日常的一部分

GD IZERO採用無桶直輸設計，透過0.0001微米RO濾膜，有效過濾重金屬、氯化物、細菌及病毒等微生物。每一杯水都是現製新鮮，避免因儲水而產生二次污染。這樣的設計，讓家庭中為孩子泡奶的父母、注重健康的長輩，以及追求便利與質感的年輕族群，都能輕鬆享受安全純淨的飲水體驗。



GD IZERO的龍頭以沉穩黑色與銀色設計，搭配簡約線條，使淨水機不再只是功能家電，而能自然融入廚房美學。簡約操作介面也讓使用更加直覺便利。



創造美好生活的堅持

宮黛科技始終相信，真正的好設計不僅是外型，更是日常中細微的體驗。從產品研發到品管測試，每個環節都圍繞著「創造美好的生活體驗」這一核心理念。



GD IZERO取得NSF/ANSI 58認證，不只是技術成果，更是品牌理念的具體實踐──讓純淨與安心，成為每個家庭生活中自然存在的美好。



更多資訊請造訪官網：https://www.gungdai.com.tw

洽詢電話：（04）2373-0909