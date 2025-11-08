宮﨑薰12/20西門紅樓開唱 (圖)

中央氣象署表示，颱風「鳳凰」於今(8)日清晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里的海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一至週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強。氣象署指出，若路徑與移動速度無太大變化，預計下週一發布海上警報、下週二發布陸上警報。氣象署說，今日各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。離島天氣：澎湖多雲時晴，24至27度；金門晴時多雲，22至30度；馬祖晴時多雲，21至23度。風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境

