宮﨑駿85歲生日公布重磅消息 《魔法公主》IMAX 4K登台

吉卜力經典動畫《魔法公主》獲譽「宮﨑駿顛峰代表作」。（甲上提供）

獲譽「宮﨑駿顛峰代表作」的吉卜力經典動畫《魔法公主》，全新IMAX 4K修復版確定登上台灣大銀幕！電影公司特別選在5日宮﨑駿85歲生日之際，正式宣布這項影迷期待已久的重磅好消息，《魔法公主》IMAX 4K修復版將於1月23日在台磅礴上映，4K數位修復版則接續於1月29日登場。

宮﨑駿作品風靡全球，回顧吉卜力正式打入國際市場的重要里程碑，正是他於1997年推出的吉卜力第10部動畫長片《魔法公主》。電影上映當年即創下日本影史最高票房193億日圓紀錄，並在2020年重映後累積票房突破202億日圓，至今仍被譽為宮﨑駿生涯中最具規模、也最具思想重量的代表作之一。

廣告 廣告

《魔法公主》全新IMAX 4K修復版正式海報。（甲上提供）

宮﨑駿以原始森林、神祇與人類衝突構築出的《魔法公主》，本就需要「被包圍」的大銀幕觀影體驗，才能感受其壓迫感與重量。透過IMAX大銀幕，森林不再只是背景，而是向觀眾延伸而來的生命體，每一次風聲、每一束光影，都讓人重新意識到大自然的巨大與人類的渺小。

為了讓《魔法公主》能在IMAX大銀幕上呈現最接近原始創作的視聽體驗，吉卜力工作室特別製作全新的4K數位修復母帶。此次修復計畫源自北美發行商希望以更高規格放映吉卜力作品的提案，面對現今戲院全面4K化的放映環境，吉卜力選擇不再仰賴2K影像即時升頻，而是親自掌握影像品質，打造原生4K版本，確保在IMAX大銀幕上得以展現更完整的視聽覺層次與沉浸感。

台灣片商同步曝光IMAX版主視覺海報，畫面以幽深濃密的原始森林為主體，自天而降的光束宛如神域降臨，魔法公主小桑與山犬神莫娜並肩而立，呼應電影探討的人類與自然衝突與共存命題。小桑直視前方、戴著象徵人神界線的紅色面具，而散落林間的木靈靜靜注視一切，彷彿邀請觀眾再次踏入這片既壯麗又殘酷的奇幻冒險。

更多中時新聞網報導

湯米李瓊斯34歲愛女驟逝 死因待查

威爾史密斯被控性騷 樂手報案反遭解僱

鄭亦真生元旦寶寶 台積電股票贈愛女