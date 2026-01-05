宮﨑駿85歲生日送大禮 《魔法公主》IMAX、4K登台

《魔法公主》為吉卜力正式打入國際市場的重要里程碑。甲上娛樂提供



昨（1╱5）是宮﨑駿85歲生日，獲譽「宮﨑駿顛峰代表作」的《魔法公主》全新IMAX 4K修復版宣布1月23日登上台灣大銀幕，4K數位修復版則接續於1月29日登場，這也是吉卜力經典作首度以IMAX、4K規格呈現，邀粉絲再次走進他筆下的壯闊世界。

回顧吉卜力正式打入國際市場的重要里程碑，正是宮﨑駿1997年推出的吉卜力第10部動畫長片《魔法公主》，當年即創下日本影史最高票房193億日圓（約38.7億元台幣）紀錄，2020年重映後累積票房突破202億日圓（約40億元台幣）。

為了讓《魔法公主》能在IMAX大銀幕上呈現最接近原始創作的視聽體驗，吉卜力工作室特別製作全新的4K數位修復母帶，透過IMAX大銀幕，森林不再只是背景，而是向觀眾延伸而來的生命體，每一次風聲、每一束光影都讓人重新意識到大自然的巨大與人類的渺小。

台灣片商同步曝光 IMAX版主視覺海報，魔法公主小桑與山犬神莫娜並肩而立，呼應電影探討的人類與自然衝突與共存命題。

