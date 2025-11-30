宰流浪貓狠剝皮「石虎也不放過」專賣同鄉 3移工組盜獵集團全遭逮

石虎竟也成被移工非法獵捕當成野味。資料照片



實在太可怕！獵捕宰殺流浪貓還剝皮，石虎也慘遭毒手。根據調查，2名越南移工宰殺流浪貓後扒皮、持獵槍獵殺保育類石虎後，當成「野味」販售給同鄉。檢警今年6月展開搜索，2移工遭檢方聲押獲准，台中地院近日針對范涉案部分審結，依違反野生動物法等罪，近日判決出爐。

檢警蒐證調查，發現主嫌潘姓越南籍移工與2名同鄉共犯范男、阮男組成盜獵集團，經檢方指揮專案小組前往台中后里區搜索，當場發現有1隻石虎屍體，事後先逮捕負責兜售石虎的范男、阮男，訊後對2人施以監控設備防止逃亡。

檢方向上溯源，持搜索票前往新社區、后里區調查，員警查到主嫌潘男藏匿處時，潘男竟持獵槍瞄準員警後趁機逃逸，檢警隔日再度前往查緝，發現潘男駕車躲在山區一處偏僻道路，成功將潘男拘提到案，經搜索潘男藏匿處，查扣4把自製獵槍、火藥及製造獵槍所用之零件、工具等。

檢方查出，潘男2020年10月時失聯、成為逃逸移工，開始做起「野味」生意，持自製獵槍四處「打野味」，再由共犯范男、阮男以每隻幾百元或數千元對外販售，賣給同鄉食用來賺取所得維生。

警方對外說明，潘男主要以獵捕中小型野生動物為主，加上有查獲穿山甲的鱗片，研判以獵捕飛鼠、山羌、麝香貓、穿山甲等為主，因石虎屬罕見動物，且皮毛無經濟價值，推測應是偶遇同樣當視為野味，而非專門針對石虎獵殺。

經法院審酌，認定范男罔顧動物生命，非法宰殺販售，依動保法之非法宰殺動物罪處有期徒刑4月，可易科罰金，併科罰金5萬。非法買賣保育類動物罪，處有期徒刑8月。主嫌潘男也涉及槍砲管制遭到羈押，判決結果尚未出爐。

