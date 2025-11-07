宰豬解封！黃昏市場買氣旺 彰化拍出132元天價
記者許書維、廖宜德、黃國瑞、陳逸潔、蔡明憲、張博盛、沈明志／綜合報導
久等了！宰豬禁令解封，黃昏市場陸續有豬可賣，攤商放了半個月的無薪假，回歸首日增加備貨量，買氣強強滾，而各地肉品市場幾乎屠宰線全開，毛豬拍賣價格區間，平均落在每公斤96元至106元間，價格算是平穩，不過彰化拍出132元天價。
婆婆媽媽擠在豬肉攤前，距離上一次能買到溫體豬已經15天前。
攤商：「今天很多人啊，我們中午開始殺啊。」
宰豬解封回歸首日，員林員農黃昏市場豬肉攤買氣很旺，四名員工像陀螺般打轉，忙分工切肉、招呼客人。
台中大隆黃昏市場也出現豬肉採買潮。
消費者：「（買到溫體豬肉的感覺怎麼樣？）很爽啊，要煮藥燉排骨給小孩吃。」
消費者：「就剛好有來，看到就買了。」
攤販親自去南投屠宰場載豬，平常進1到2頭豬，恢復營業的第一天怕不夠賣，特地進了3頭。
豬肉攤商：「有進比較多啊，因為畢竟都休那麼多天，很難熬啊，當然，無薪假啊，沒辦法就很突然，做20年沒有遇到這種。」
恢復活豬拍賣，宜蘭肉品市場擠滿承銷商競價拚手速，拍出毛豬每公斤128.2元的好價格。
宜蘭代理縣長林茂盛：「每公斤120元左右這樣的金額，所以看起來整個拍賣價格是算不錯。」
彰化肉品市場全天約拍賣2393頭，均價每公斤101.3元，甚至拍出132元天價。
承銷商賴先生：「當然心情好啊，不然要怎麼說，已經禁10幾天了，這很嚴重你知道嗎？」
彰化肉品市場特地準備小紅包刺激買氣，發給上下午場各前10名的承銷商，也因待售豬隻多，屠宰線全開，目前調配豬隻由中央集體控管，每個市場可增加10%的拍賣量，大約是平時再增加200頭。
