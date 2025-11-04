宰運解禁明午拍板 案場爆收移工宿舍廚餘1／力拚11/6四度採檢陰性 防檢署長：可能是一個句點

非洲豬瘟疫情，目前沒有擴散，台中梧棲養豬場預計明天（11/5）將進行第四次的採檢，如果結果是陰性，我們朝向禁宰禁運令解除就指日可待了。所以最後關鍵時刻不能懈怠。行政院長卓榮泰也透漏，是否解除豬隻的禁宰禁運，最快明天（11/5）中午會做出初步決定。

檢疫犬一一嗅聞旅客行李，關務署在金門小三通口岸，針對中國入境的旅客及貨物加強查驗。今年至今，已經查獲15案，旅客夾帶肉腸或魚卷等豬肉製品入境，依法裁處20萬元。還有一案，因為是累犯，挨罰30萬。從邊境全力防堵，台中梧棲案場也要力拼清零。

防檢署長杜麗華表示，「第三階段所有高強度的採檢結果，到了11月6日早上，可能陸續會進來。假設沒有任何顯示有病毒活動的跡象或外擴跡象的話，這可能就是句點的一個數據。」

化學兵清消後，防疫單位原定3號要對豬場進行第四度採檢，但因現場還沒乾燥，5號才能進行，6號結果出爐。如果確定是陰性，後續監測3個月也無異常，台灣就能申請重返非疫區行列，豬隻禁運禁宰也有望解除。

行政院長卓榮泰表示，「在明天中午會有一個是否能夠完全解除、解封的決定。從這15天過去之後，行政院會展開一個為期一個月的後續市場管理跟肉品穩定的整個計畫。」國內豬肉市場何時能恢復穩定供應，5號就有答案。進入倒數關鍵期，只盼疫情別再擴散。





