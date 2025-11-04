宰運解禁明午拍板 案場爆收移工宿舍廚餘2／死豬數量兜不攏！「涉改三聯單」 豬農父子羈押禁見
非洲豬瘟疫情中央地方聯手做疫調，越查越讓人看不清。因為比對中央疫調團跟台中市政府先前做的疫調，豬隻死亡的數量兜不攏，關鍵的化製三聯單三張單子數字都有落差。會出現這樣的混亂狀況跟陳姓豬農父子避重就輕說謊有關係。台中檢方二度約談陳姓父子，認為他們所說的供詞前後矛盾、隱瞞，而且有湮滅、勾串共犯之虞，法官裁定羈押禁見。現在檢警不排除，陳姓豬農父子到處收廚餘，當地移工食用來源不明的肉製品，也有可能成為病毒來源。
台中梧棲養豬場的廚餘蒸煮設備機台生鏽，被爆出早在四月就已經損壞，但陳姓豬農父子竟然拿舊的蒸煮廚餘照片上傳呈報，涉嫌造假。化製三聯單死豬數量兜不攏，明顯是動過手腳。陳姓父子被檢方二度約談後，4日清晨裁定羈押禁見。台中地檢襄閱指出，「陳姓父子共同涉犯行使業務登載不實文書等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞。」
中央疫調發現，陳姓豬農父子不只收梧棲清潔隊的廚餘，還有鄰居給的，來源廣泛雜亂，甚至連移工住所的也照收。外籍移工一旦食用來源不明的肉製品，很有可能就是病毒來源。
記者黃瀞萱報導，「當地居民私下透露，在記者身後方的這兩棟透天厝，就是移工宿舍，距離梧棲案場大約只有一公里路程。」附近居民表示，「休息的時候就自己煮，有時候在那裡烤肉，上班在公司吃，下班來就在這裡吃。廚餘我們都清潔隊載，他們的我們就不知道了，他們晚上才回來。」
梧棲案場鄰近台中港關聯工業區以及梧棲漁港，移工人數不少。豬場特約紀姓獸醫師指出，漁港移工沒下船、沒入境，但卻有可能丟出疫區的食物讓清潔隊載走。獸醫師紀又銘表示，「有可能是一些在船上的漁民，或者是船上的移工，他沒有入境，可是他們在船上吃的食物，有可能是污染地區的病源的食品，沒有吃完的，會被梧棲清潔隊帶回來。」
當地居民私下透露，家戶的廚餘都是交由梧棲清潔隊處理，但移工下班時間通常都已經錯過回收廚餘時間。移工如何處理吃剩的食物，不得而知。檢方表示，不排除任何可能性，針對案場附近的移工處所，也會展開進一步追查
