害八旬翁嗆傷送醫！北市出租套房突竄火 22歲女點香氛蠟燭釀災

記者楊忠翰／台北報導

台北市中山區驚傳火警，9日上午10時許，中山北路二段巷內公寓竄出火煙，住戶見狀急忙報案；警消獲報後趕抵現場，隨即佈水線進行灌救，同時救出1名85歲的蔡姓老翁，經檢傷後發現他被濃煙嗆傷，隨即將人送醫救治，所幸經醫師治療後並無生命危險。

中山分局表示，當時林姓女住戶（22歲）在房間內點燃香氛蠟燭，隨即沉沉睡去，沒想到蠟燭燃燒後傾倒，點燃屋內雜物，頓時濃煙四起，還波及鄰近住家，導致蔡翁吸入濃煙嗆傷；警消順利撲滅火勢後，林女也被警方帶回調查，她穿著露背小洋裝步出公寓，引發路過民眾關注，警方訊後將林女依公共危險罪嫌移送法辦。

中山分局呼籲，民眾使用香氛蠟燭、線香及各類用火、用電設備時，應注意「人離火熄」原則，避免疏忽造成火災風險，藉以確保住家及鄰里安全。

北市林女睡覺時點燃香氛蠟燭，卻引發火警導致蔡翁嗆傷。（圖／翻攝畫面）

