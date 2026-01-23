害列車進站急煞！酒醉搭捷運手伸出閘門 北市男暴走被壓制

記者楊忠翰／台北報導

陳男酒後進入捷運芝山站搭車，卻將手臂伸出閘門遭裁罰1萬元。（圖／翻攝畫面）

台北市1名58歲陳姓男子，22日晚間搭乘捷運返家時，疑似酒醉無法久站，遂將手放在芝山站月台閘門上，手臂還一度伸出閘門，列車司機見狀立刻緊急煞車，站務人員通報警方到場，由於陳男情緒激動，警員只好採取強制手段，並陪同他搭車返回淡水站，捷運公司將依大眾捷運法裁罰1萬元。

士林分局表示，昨天晚間9時許，勤務中心接獲報案，指出捷運芝山站內發生旅客失序行為，嚴重影響列車行車安全；警員到場了解後發現，陳男酒後欲搭乘捷運，突將手臂伸到閘門外面，當時列車剛好要進站，列車長依規定鳴笛警告，但陳男拒不配合，列車長只好緊急煞車。

陳男因不滿被制止，頓時情緒激動，還朝警員大聲咆哮，警員及時強勢約制，並持續安撫陳男，以免他出現脫序行為，待陳男情緒平復後，由捷運警察陪同離站；捷運公司認為，陳男行為已違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款，妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟之規定，遂依法裁罰1萬元。

