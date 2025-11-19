害北醫損失122億？涉洩密遭起訴 教授夫妻發聲反控「北檢被誤導」

台北醫學大學特聘教授黃彥華與其丈夫、台灣大學醫學院藥理研究所所長林泰元，被控將台大與北醫的幹細胞研究成果據為己有，並私下向美國食品藥物管理局（FDA）申請新藥臨床試驗，導致北醫無法參與，估計損失新藥上市利潤高達122億元。台北地檢署經過3年偵辦，於11月18日依背信、洩漏工商祕密罪起訴黃、林夫婦及業者朱寶麒、高禎祥等4人，並建請法院從重量刑。

台大醫學院副教授林泰元（左）、台北醫學大學教授黃彥華（右）今天發聲明反駁起訴內容。（圖/竹科大小事粉專）

黃彥華、林泰元今(19)日委託律師發聲明，表示對於台北地檢署發起公訴感到震驚、憤慨，認為北檢遭北醫誤導，自行拼湊、牽強連結而濫訴。聲明表示此次事件是商人間的私人恩怨檢舉，黃彥華、林泰元無端被捲入，北醫在接獲檢舉信之後，沒有依照校內正當程序，給予黃彥華陳述、釐清的機會，反而配合檢舉人直接提起刑事告訴。

廣告 廣告

聲明函中寫道，在北醫的誤導下，北檢將再生醫學計畫成果中，不屬於本計畫的經費與成果，誤當成再生醫學計畫成果；將臺大與廠商的產學合作的成果，也當成再生醫學計畫成果。黃彥華、林泰元各以10萬元小額投資取得VitaSpring股份，其後因股權分割，使持股數量增加，卻被北醫渲染為兩人洩漏再生醫學計畫的技術給他人而取得VitaSpring價值數十億元的股票。

黃彥華、林泰元表示，本案的再生醫學計畫、產學合作，涉及幹細胞製程等觀念，一般人難以了解，或許北檢因此遭北醫誤導而錯誤起訴，黃彥華、林泰元相信未來若有相關專業人士參與法院審理，終將還他們清白。

延伸閱讀

影/鄭麗文超霸氣伴手禮「藍白雙鵲」鶯歌陶瓷盤曝光！

新北山海同框秋遊亮點！ 漫遊「野柳里步道」飽覽海岬絕景

蔡裕明/川普重啟核試 戰略嚇阻或戰略焦慮？