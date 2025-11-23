害子瑜10年不能回家...「黃安突喊：閉嘴」 網友怒開轟

TWICE子瑜因10年前被黃安檢舉台獨而讓演藝生涯備受困難。（圖／翻攝黃安微博、子瑜IG）





南韓女團TWICE出道10年昨（22日）首度在台開唱，台灣成員子瑜一句「終於帶著成員們一起來高雄了！」讓全場ONCE（粉絲名）激動不已，而當年讓子瑜出道就捲入爭議的黃安，也在昨日發文，寫下：「閉嘴就行了，時間總會過去，不必卡在當下」引發了網友怒火。

TWICE剛出道時子瑜年僅16歲，因在節目拿著台灣國旗導致被黃安舉辦台獨，讓中國網友紛紛怒罵、抵制，經紀公司JYPE為了不失去中國市場，讓子瑜拍影片道歉，但始終子瑜的定位依舊敏感，TWICE也從未來台活動。直到今年高雄啤酒節娜璉先獨自來台演出，隨後便宣布了TWICE來台開唱的好消息，「限台令」正式解除讓ONCE們都激動不已。

廣告 廣告

如今在TWICE和ONCE都激動不已的時刻，當年舉報子瑜台獨的黃安，在微博再度發文，寫下自己今年來的轉變「不介入他人因果」和「是非以不辯為解脫」，便是不說他人是非、閉嘴覺醒，更直言：「這兩個覺悟，起碼為我減少90%的煩惱，非常清涼。」

面對黃安的發文，瞬間引發網友怒攻佔留言區，紛紛開嗆：「毀人求榮的還敢出來。子瑜當年才16歲，被他這個媚中無德的成年人推到風口浪尖上，他閉嘴吧！」、「永遠不會忘記當年他是怎麼欺負一個在海外打拼的小女生」、「子瑜這10年來這麼辛苦就是因為這個X人」、「你10年前就該閉嘴！」



【更多東森娛樂報導】

●玄彬、孫藝珍拿青龍獎惹怒韓網 「宋慧喬0票」：毫無公信力

●人妻女優突宣布停工！「自爆恐染梅毒」 崩潰：為什麼

●中國再出手！便衣警突闖現場喊卡 日音樂人錯愕沮喪

