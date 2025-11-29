「害怕不被愛」才是根源！專家揭：公主病是求生存策略

「公主病」並非醫學診斷，而是某些心理特質、依附風格或人格傾向的坊間白話翻譯版。這類人常表現為情緒外放、需要被注意、容易把小事放大，甚至稍微沒被放在心上就會爆氣、落淚或崩潰。

「公主病」並非醫學診斷，而是某些心理特質、依附風格或人格傾向的坊間白話翻譯版。（示意圖／Pixabay）

重症醫師黃軒在臉書專頁中發文表示，從醫學角度來看，「公主病」可能與三種心理特質相關。首先是劇場型人格特質，這類人情感外放、需要被注意，容易把小事放大，這不是故意愛演，而是情緒調節閾值較低。相關研究指出，劇場型人格者有更高的情緒反應度與外顯需求，且與腦部情緒調節網路連結異常相關。

其次是焦慮型依附，這類人不是嬌氣，而是「害怕被丟下」的閾值太低。研究者Mikulincer與Shaver在《人格心理學期刊》中指出，焦慮依附者會放大威脅、對伴侶反應更敏感。容易焦慮的人，生活中的小壓力或衝突很容易被放大，變成情緒風暴或人際關係危機。

第三種是輕度自戀傾向，這類人並非壞心，只是認知世界中心點偏向自己。研究顯示，「被注意、被肯定、被崇拜」是自戀人格最核心的心理需求之一，而自戀者表面自信，但實際上高度依賴外界肯定來維持脆弱的自我價值。

研究顯示，「被注意、被肯定、被崇拜」是自戀人格最核心的心理需求之一。（示意圖／Pexels）

黃軒分析，大部分被認為有「公主病」的人心裡有一條共同主線：「我害怕不被愛」。因此才會小事放大、需要立即回覆、喜歡被安排、習慣被照顧、情緒容易被觸發。這不是任性，而是從童年、環境、關係累積出來的依賴模式。神經科學研究顯示，焦慮依附的人杏仁核（情緒警報器）反應更快更強，因此不是故意「作」，而是真的更快進入「被威脅」狀態。

關於是否需要治療，黃軒表示，如果只是「甜甜的小依賴」，那叫「撒嬌」，不是病。但若已影響關係、讓雙方常吵架，可能需要處理背後的依附、界線、自我價值問題。當出現動不動就情緒崩潰、分手威脅常態化、控制或要求對方行為、無法忍受被忽略、自我價值嚴重波動、已出現焦慮、失眠、憂鬱等情況時，建議尋求身心科醫師協助。

研究顯示，「把情緒講出來」能讓杏仁核降溫，減少爆炸反應。（示意圖／Pexels）

專家也提出改善「公主病模式」的方法，包括情緒自動化訓練、建立自我價值感以及關係界線訓練。研究顯示，「把情緒講出來」能讓杏仁核降溫，減少爆炸反應；每天花5分鐘寫下「我做得好的事」，能逐步調整認知；而清晰界線能降低伴侶衝突。

黃軒總結，所謂的「公主病」不是醫學病名，但確實存在於心理模式中。這類人通常不是嬌氣，而是太容易害怕失去、太渴望被愛、太習慣依賴、太放大威脅、太用情緒求安全感。「公主病」其實常常是「我不想被遺棄」的精緻包裝版。

