害怕咀嚼聲、指甲劃過黑板聲？可能罹患「這種病」心理專家教3招舒緩

不少民眾都會對特定的聲音感到煩躁，甚至達到害怕的程度，例如享用美食的咀嚼聲、指甲滑過黑板的刺耳聲等，而這其實是恐音症（misophonia）所擾，甚至可能引發恐慌、憤怒與應激反應等。對此，荷蘭一項研究顯示，恐音症與焦慮、憂鬱症基因相關，讓患者易內化情緒，建議可以透過想像、模仿聲音或創造情境等方法，幫助患者降低不適與壓力。

根據BBC報導，現年23歲的英國女子羅蒂（Lottie）受訪時坦言，對她來說，聖誕節是個既令人期待卻也充滿壓力的日子，她雖然很高興可以與家人共度佳節，但享用聖誕大餐勢必得戴上耳塞才能勉強應付，這是因為羅蒂從16歲起就罹患「恐音症」（misophonia），對特定聲音的耐受度極低，其中咀嚼聲、喝水聲、吸鼻水聲更容易讓她瞬間陷入極度不適。

羅蒂形容，當這些聲音出現時，她會突然感到恐慌、全身緊繃，腦中只想設法停止這些噪音，但這些煩人的聲響往往在節慶聚餐期間特別多，讓她甚至開始害怕節日的到來。雖然家人能理解羅蒂狀況，但她仍時刻提醒自己，不想因為自身困擾影響他人情緒：「就像是在犧牲自己的理智，只為了讓大家都能開心。」

除了羅蒂，現年21歲大學生珍娜（Jenna）受訪時則表示，自己自10歲起就深受恐音症影響，平時若出現無法忍受的聲音就會選擇躲到另一個房間；但在聖誕節這種必須全家聚餐的時刻，她只能戴上耳機硬撐，因此每年的聖誕節對她而言總是特別艱難。

珍娜描述自身病情時表示，當特定噪音出現時，她就會突然湧現一股無法控制的憤怒，有時甚至會突然焦慮、落淚，身體進入應激反應，一度導致外人覺得她難搞、反應過度，但珍娜也無奈表示，若非親身經歷，否則外人很難理解恐音症患者身心同時被逼到極限的感受。

為什麼會有恐音症？

倫敦國王學院與牛津大學2023年的研究顯示，英國幾乎每5人中就有1人受到恐音症影響，最常引發不適的噪音大多與嘴巴、喉嚨或臉部動作有關，例如咀嚼、呼吸聲、重複性的敲擊聲等。另外，荷蘭阿姆斯特丹大學精神科醫師史密特（Dirk Smit）與研究團隊分析精神疾病基因組聯盟、英國生物資料庫等資料後後發現，恐音症病患更可能帶有與焦慮症、憂鬱症及創傷後壓力症候群（PTSD）相關的基因。

史密特指出，由於研究中發現恐音症患者與創傷後壓力症候群基因存在重疊：「這代表會增加PTSD敏感度的基因，也可能提高罹患恐音症的機率，這或許暗示兩者共享某些影響神經生物系統的機制，也意味著PTSD的治療方式，未來可能可以應用在恐音症患者身上」。不過，史密特也強調，這並不代表兩者的致病機制完全相同，而是部分遺傳風險因子相似。

研究同時發現，恐音症患者更容易將情緒內化，並與憂慮、罪惡感、孤獨感及神經質等人格特質高度相關，患者在聽到特定噪音時，反應可能包括煩躁、憤怒，以及其他足以干擾日常生活的負面情緒。研究人員認為，恐音症的痛苦可能並非來自憤怒本身，而是來自對自己產生憤怒與煩躁情緒的罪惡感。

此外，研究還意外發現，自閉症光譜障礙（ASD）患者反而較不容易出現恐音症，顯示兩者在基因變異上相對獨立。研究團隊也提醒，由於本次研究相關數據大多來自歐洲族群，而且絕大部分的恐音症案例都是患者自我回報，相關結果未必能套用到其他族群：「或許還存在其他類型的恐音症，但主要是還是由對特定聲音產生制約性的憤怒或負面情緒，再加上患者的人格特質調節所驅動。」

恐音症患者如何讓自己不那麼難受？

臨床心理學家格雷戈里（Jane Gregory）博士在 BBC節目《Morning Live》中分享了3種應對技巧：

想像其他事物：運用想像力非常重要，恐音症患者可以試著把影響自己的聲音，聯想成完全不同的事物，例如將某人喝水的聲音想成水槽排水的聲音，藉此訓練大腦出現「這個聲音其實不具威脅性」的理解。 把聲音變成比賽：恐音症患者可以嘗試以遊戲心態面對煩人的噪音，和製造聲音的人來場「比賽」，例如當對方大聲咀嚼時，患者可以試著模仿那個聲音，藉此讓自己不再是被動承受聲音，而是成為主動製造聲音者；比賽的元素也可能有助於分散注意力，減輕噪音帶來的影響。 替聲音創造情境： 另一種方法是替發出聲音的人編一個小故事，例如當有人在吸鼻子時，可能是因為身體不舒服，或情緒低落，這樣的自我說服可以改變恐音症患者對聲音的理解，即使噪音本身不變，恐音症患者的感受也可能從惱怒轉為中性。



