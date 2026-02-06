害怕失智可以做什麼？中醫建議吃這4種食物 早上起床做一動作

中年人最害怕的疾病，除了癌症之外，最擔心會不會成為失智症候選人。健康主播鄭凱云邀請中醫師林舜穀在《如果云知道》節目中，分享透過飲食和穴道保健，預防失智症找上門的2大祕訣。

中醫師林舜穀指出，預防失智症，就是要從活化大腦做起。飲食調整加上穴道按摩，雙管齊下，助益頗大。

活化大腦祕訣1：常吃4種食物

林舜穀指出，4種日常生活中容易取得的食材，包括覆盆子、桑葚、決明子和枸杞，皆是有益大腦健康的食物。

覆盆子：含豐富抗氧化物質

林舜穀表示，覆盆子是一種莓果，含有非常多的抗氧化物質。此外，覆盆子還有收斂尿液的效果，可以減少老年人晚上頻尿，干擾睡眠的問題。充足的睡眠有助於大腦排除廢物，減緩退化速度。

桑葚：可改善眼睛視力判斷

桑葚同樣是莓果類，林舜穀說，它主要作用在眼睛。林舜穀指出，桑葚可以改善眼睛的視力判斷，特別適合有黃斑部病變或眼底退化的長輩食用。視力清晰可以刺激腦神經，減緩失智退化的幅度。

決明子：穩定血壓顧眼睛

決明子是一種種子類食材。林舜穀說，除了顧眼睛之外，新的研究發現決明子對血壓穩定也有幫助。林舜穀建議，如果已經在服用降血壓藥物的人，可以偶爾喝決明子茶，不需要大量頻繁飲用，以免影響藥效。

枸杞：補氣血提升體力

林舜穀特別提到，枸杞可以提升體力，幫助失智症患者走出家門，參加各式各樣的活動，避免因為懶散而加速退化。吃的時候最好是把果皮內的果肉都能吃掉，會比單純泡茶只喝茶湯，效果更好。

活化大腦祕訣2：早上按摩「腦空穴」

林舜穀非常推薦在早上起床時，按摩位於大腦後部下緣貼近頸部的「腦空穴」，有助於提升視力，改善對物體、文字和人臉的辨識能力。按摩腦空穴的方法如下：

用雙手手掌貼住耳朵。

大拇指壓在耳朵後側凹陷處，即是腦空穴。

林舜穀強調，除了多吃可以活化大腦的飲食和穴道按摩之外，應保持對周邊人事物的好奇心，持續學習和探索。尤其善用AI軟體輔助學習，亦是不錯的陪伴工具。

◎ 諮詢專家／林舜穀中醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章