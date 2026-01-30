害怕想起來？中國國防部被狂問張又俠 記者會文字實錄「全部被消失」

記者陳思妤／台北報導

中國國防部發言人蔣斌29日舉行例行記者會（圖／翻攝自中國國防部網站）

中國解放軍高層頻頻被整肅，中共中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立日前也落馬，遭到立案調查。然而，中國國防部29日下午召開例行記者會，遭到媒體輪番問了約10個相關問題，發言人蔣斌還要求不要妄加揣測，稱反對對反腐行動的汙衊抹黑。但尷尬的是，中國國防部29日晚間在官方網站公布的「記者會文字實錄」，所有有關張又俠和劉振立的問題「全部被消失」，兩人的名字完全沒有出現。

中國國防部24日稱，中共中央政治局委員、中共中央軍委副主席張又俠，還有中共中央軍委委員、中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經中國共產黨黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查、調查。如今，中共中央軍委會只剩下中國國家主席習近平，以及另一名軍委會副主席張升民。

中國國台辦28日舉行例行記者會時，發言人張晗一被問到張又俠，就開始狂翻手中「小本本」大概10秒，最後聲稱，是表明黨中央懲治腐敗全覆蓋，是黨有力量的體現，還稱以最大誠意盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力。

而中國國防部29日下午舉行例行記者會，面對台媒、港媒和其他外媒輪番追問張又俠和劉振立的問題，國防部發言人蔣斌稱，「請大家以官方發布訊息為主，不要妄加揣測」。

此外，對於張又俠和劉振立被查是否影響到中國軍方與外國的溝通，蔣斌還喊說，「堅決反對對中方有關反腐行動的汙衊抹黑」，中國軍隊在黨的堅強領導下，始終秉持開放合作理念，將繼續與各國軍隊開展對話交流，深化軍事互信，加強務實合作，「為國際和地區和平穩定貢獻中國力量」。

而對於是否影響到兩岸關係，蔣斌又開嗆，和平統一、一國兩制，是解決台灣問題的基本方針，「但絕不承諾放棄使用武力」。

但值得關注的是，中國國防部29日晚間在網站上公布的「2026年1月國防部例行記者會『文字實錄』」中，從一開始蔣斌跟現場媒體打招呼，歡迎參加例行記者會，請大家提問，直到最後他說出「如果沒有其他問題，今天的記者會到此結束，謝謝！」內容中包括開嗆民進黨、美國等等全部都有，但所有跟張又俠、劉振立的相關問題「全部消失」，通篇看不見「張又俠、劉振立」這幾個字。

