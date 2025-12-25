害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選

即時中心／黃于庭報導

朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。

民眾黨昨日徵召白委張啓楷參選嘉義市長，外界相當關注後續藍白合方向，李哲華回應，他前天已與民眾黨秘書長周榆修通電話，過去2黨建立默契，針對選務重大事項都會先互相討論；而周本來就說會徵召張啓楷，這部分羅列在藍白合作縣市之內。

李哲華接續說道，中常會通過2黨協商工作小組，之後禮讓新竹市長高虹安連任，還有宜蘭縣、嘉義市、新北市，都是未來與民眾黨合作的部分，可以循序漸進，依雙方工作進程談如何合作，共推最有勝算的候選人。

至於前國民黨發言人何志勇仍有意爭取新竹市長，並稱國民黨是百年大黨「不能缺席」，李哲華指出，在高虹安二審貪污無罪之後，黨內定調禮讓連任為原則，自己也與何通電話，表達黨中央立場，另國民黨竹市黨部主委王志豪，同樣也私下向他溝通。

而苗栗縣長鍾東錦昨日宣布，副縣長由民眾黨政策會執行長賴香伶擔任，等同「藍白合」再添一樁，國民黨其他執政縣市是否也會比照辦理？李哲華說明，首先可能就鍾東錦縣政需要，認為賴香伶是個好人選，且賴本身也是苗栗三義人，該藍白合並非透過相關機制產生，應該單純縣政推動上的需要。

