害怕生三寶！蔡允潔裝避孕針「全程自己掌鏡」：老公還沒準備好結紮，那我先來

藝人蔡允潔結婚後育有1女1子，去年才剛生下二寶，近期就頻頻被關心是否會再拚第3胎。對此，她決定直接用行動劃下句點，17日公開表示已經植入避孕針，等於正式宣告「不再懷孕」，也解釋了為何不是老公結紮：「他還沒準備好，那就我先來。」

蔡允潔坦言，最近關於她懷第3胎的傳聞不斷，讓她忍不住在社群直呼：「呵呵呵～不要、不要、不要！」她強調，自己的體力、精力與愛，早已全數投入在兩個孩子身上，「2胎就很吃力了～3寶真的先不要。」再生一胎對她來說反而是「最可怕的事」。

蔡允潔已生兩個孩子，決定不再懷第三胎。（圖片來源：臉書 蔡允潔（蔡小潔））

為了徹底杜絕懷孕可能，蔡允潔到醫院進行避孕針植入手術，並全程拍下過程分享。她在影片中說明，避孕針施打在手臂內側，整個過程非常快速，幾乎只花了短短幾秒鐘就完成，效果可維持約3年，懷孕機率低於千分之一。她也轉述醫師說法，這樣的方式不會對身體造成傷害，就算正在哺乳也不受影響，3年後再回來找醫師更換即可。

手術結束後，傷口幾乎看不出來，讓蔡允潔直呼相當神奇。她還笑說，自己一點都不害怕植入過程，反而比較怕再懷第3胎，更自豪表示「我好勇敢」，不但從頭到尾自己掌鏡記錄，結束後還能直接開車回家接送孩子。

蔡允潔解釋，老公目前還沒做好結紮的心理準備，因此由她一肩扛下避孕責任，「還好老婆滿勇敢的！我來。」相關影片曝光後，不少網友都留言為她打氣，也有人好奇手術痛感如何，蔡允潔則表示就像打針一樣，只是打的位置在手臂內側，「我覺得不痛！別擔心。」

