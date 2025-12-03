害怕被取代 AI變革讓人不快樂

根據1111人力銀行最新調查，台灣61.5％的上班族憂心工作被AI取代。（本報資料照片）

人工智慧（AI）或許是幾個世代以來最具變革性的技術，但可能也是「最不快樂」的技術。華爾街對AI張開雙臂歡迎，而一般美國民眾則對此感到矛盾焦慮，甚至恐懼，擔心被AI取代。橋水聯合公司創辦人達里歐也指出，大約6成美國人閱讀程度低，導致生產力在AI時代不升反降。

無獨有偶，AI世代，台灣職場也呈現相同的焦慮。根據1111人力銀行最新調查，61.5％的上班族憂心工作被AI取代，其中有近2成比例上班族表示「非常擔心」，探究焦慮的原因，是擔心自己擁有的「專業技能」將被AI取代，比例高達近5成。

廣告 廣告

綜合《華爾街日報》等媒體報導，1995年的一項調查發現，72％的受訪者對電腦和網路等新科技感到自在，只有24％不適應。但進入AI領域，這些比例直接顛倒：CNBC夏季的一項調查指出，只有31％的人對AI感到自在，而68％感到不自在。

如今樂觀情緒主要僅限於AI建模師和精於算計的主管，他們忙著計算AI能減少多少員工，而員工則在擔憂自己會被AI取代，還是會被懂AI的人取代。Meta Platforms、微軟和亞馬遜這三家領先的AI供應商，今年都已宣布裁員。

2022年11月ChatGPT發布以來，與AI密切相關的美股「科技七雄」市值上漲了169％。這些財富刺激的消費，以及這些公司在資料中心投入的巨額資金，讓美國經濟狀況看起來欣欣向榮，但橋水聯合公司創辦人達里歐認為這種說法是錯誤的。

他指出，大型科技公司和金融巨頭被極少數精英把持，美國底層60％的勞工，卻越來越難以有意義地參與社會活動。報導指出，在AI時代他們的生產力不降反升，導致頂層和底層之間的差距「非常非常大」，這種結構性失衡反過來又加劇了社會的脆弱性和風險。