害怕被川普盯上封殺？義大利施壓輪胎大廠倍耐力，要求加快切斷與中國大股東關係

義大利政府、輪胎大廠倍耐力（Pirelli）及其股東，正設法加速終結中國化工集團（Sinochem）的持股和管理參與，背後最主要原因是，羅馬擔心、持續維持中化的持股結構，很可能導致倍耐力遭到川普政府（Donald Trump）封殺，進而失去美國市場。

《金融時報》引述知情人士說法，隨著華府對與美國汽車產業相關的中資硬體與軟體禁令，即將於3月份生效，羅馬方面正考慮再次出手干預，讓該國最知名的輪胎製造商加速做出決斷。中化集團目前持有倍耐力37%股權，是該品牌最大股東；而美國市場約占倍耐力年營收1/5，這代表該品牌經不起失去市場的打擊。而根據華府新版禁令設計，一旦確定實行，目前的倍耐力、極大可能會因此失去進入美國市場的資格。

倍耐力在北美市場主要銷售，搭載其專門嵌入式技術的旗艦款高階輪胎。已經有多名知情人士透露，過去幾個月以來，美國官員不斷向義大利施壓，要求限制中化對倍耐力的影響力。

協商受阻與「最後手段」

儘管倍耐力高層試圖結束這場長期僵局，並向中化提出多種解決方案，包含出售其持股份，但知情人士表示，中國這家國有企業一開始根本不打算回應，一直到2025年底才悄悄委任法國巴黎銀行（BNP Paribas）擔任顧問，探索出售持股的可能性。

但對於外媒的說法，當事人倍耐力與中化皆拒絕給予回應。

全球前5大、義大利知名輪胎製造商倍耐力（Pirelli）生產的多款車胎。（翻攝自官方粉專）

假如雙方在1月底前，仍無法達成最終協議，義國總理梅洛妮（Giorgia Meloni）政府很可能採取「最後手段」，依據該國現有的「黃金權力」（golden powers）法案，由政府出面強行停止中化的表決權。該法規允許義大利政府，針對在戰略資產投資的外國企業，施加限制或否決權。

但身為主管機構的工業部長烏爾索（Adolfo Urso），並不希望結局走到那一步，強調政府會努力促使雙方重返談判桌。烏爾索曾給出承諾，會盡一切努力協助倍耐力，確保公司不被排除在國際市場之外。

歷史背景

來自中國的中國化工集團，是在2015年收購倍耐力，並於2017年將該品牌重新在米蘭掛牌上市。然而在中化2021年進行內部改組合併後，開始嘗試加強對倍耐力的控制，進而引發中義雙方緊張關係。

北京要加強控制與影響力，讓身為第二大股東的Camfin非常不滿，出身Camfin的前執行長馬可・特隆凱蒂・普羅韋拉（Marco Tronchetti Provera），就曾公開對北京干預公司管理與治理發出警告，也正因為這份警告，不只讓羅馬引用「黃金權力」法案介入，還讓倍耐力管理爭議一直延燒至今。

把倍耐力視為具戰略重要性的企業，為保護其「資訊與公司專有技術」，義大利政府採取的多種限制措施：

1. 限制倍耐力與中化之間的資訊分享

2. 規定部分「戰略性」董事會決策，必須取得4/5絕對多數才算通過

3. 從2025年4月起，倍耐力董事會進一步剝奪中化對公司的控制權

全球前5大、義大利知名輪胎製造商倍耐力（Pirelli）生產的賽車胎。（翻攝自官方粉專）

但羅馬在處理倍耐力一案，除了必須考量大西洋彼岸的心情和利益，對於遙遠東方的中國，同樣也不敢激怒，一直希望能以協商方式解決爭端。在國內使用法律手段施壓企業，自行做出讓步或妥協。

另一方面，知情人士指出，義大利曾在去年9月向中國釋出善意，停止調查中化旗下的中國輪胎橡膠公司（China National Rubber Company），希望以此類交換條件方式，換取中化集團離開倍耐力的最終承諾。

