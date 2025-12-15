害慘一堆人！iPhone鬧鐘「突跳靜音」悲劇了 內行急喊：快關這功能

【國際中心／綜合報導】許多iPhone用戶靠內建鬧鐘功能叫自己起床，不料鬧鐘卻常自動跳到靜音，害一票人起不了床，內行網友分享一勞永逸妙招。

布蕾特（Brett Chody）在TikTok分享，自己在iPhone上設好鬧鐘準備趕隔天清晨的飛機，沒想到醒來時已經上午6時半，飛機早已起飛。她看手機顯示鬧鐘有響，不過2個小時都是靜音模式，根本聽不到鬧鈴聲，文章吸引200多萬人觀看。

她說自己在IG上轉發文章後，許多網友也反應有相同遭遇，「錯過考試、錯過上班、第1天上班就遲到、iPhone最近時常發生」，她才知道自己不是唯一苦主。

網友說，「根本就是按了貪睡鈕就不會再響」、「我乾脆把鬧鐘設定每10分鐘響一次」。不過根據蘋果官方討論區，這個問題似乎是出於Face ID設定，一旦開啟「螢幕注視感知功能」，鬧鐘音量就會在你注視螢幕時降低，導致聽不到聲音。

一名網友分享，這個功能在你移動手機或用Face ID解鎖後，就會讓鬧鐘自動靜音，只要關閉它「鬧鐘就能恢復正常」。

內行網友建議關閉螢幕注視感知功能避免鬧鐘靜音。翻攝自網路

