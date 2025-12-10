害慘「黑絲短裙辣妹」毒駕露餡 全因副駕豬隊友手上「這一根」

警方對「黑絲短裙妹」打扮的駕駛李男實施唾液快篩檢測。翻攝畫面

新北市新莊警方今（10日）上午巡邏時，盤查1輛停等紅燈的自小客車，結果當場查獲依托咪酯煙彈 2 顆、依托咪酯煙油 1 罐，而「黑絲短裙辣妹」模樣的駕駛31歲李姓男子，則是唾液快篩驗出陽性反應，方男被依毒品罪嫌送辦，李男則是依法開單舉發並扣車，待尿液採檢後再追究公共危險刑責。

今天上午7點左右，新莊光華派出所警員於八德街一帶執行巡邏勤務，當時李男身著黑絲襪、短裙的女裝打扮，載著副駕駛座的友人方男正在停等紅燈，當時方男手持不明電子煙，但他看見警方後，神情慌張將手上物品塞入外套口袋，讓警方察覺有異，遂上前盤查。

廣告 廣告

警方從方男身上查獲依托咪酯煙彈、煙油等毒品。翻攝畫面

警方從方男身上查獲咪酯煙彈 2 顆、依托咪酯煙油 1 罐，當場依毒品罪嫌將其逮捕；警方另對駕駛李男實施唾液毒品快篩，結果呈現安非他命陽性反應，現場依《道路交通管理處罰條例》扣車並開立告發單，後續將對李男採尿送驗，若毒駕屬實，將追究公共危險罪刑責。

警方指出，駕駛人唾液快篩成毒品陽性反應，依法可處3至12萬元罰鍰、吊扣駕照1至2年，並且當場將車輛拖吊移置保管，若拒絕接受檢測，將處18萬元罰鍰、吊銷駕照並移置車輛保管。

警方強調，毒駕行為極易造成暴衝、恍神、闖紅燈等重大事故，對市民生命安全構成嚴重威脅，警方將持續保持高密度巡邏、路檢與快篩作為，以高標準打擊販毒、持毒及毒駕行為，展現「毒品零容忍」的執法決心。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清

市府變摩鐵／同事爆：午休曾撞見2人在車上 情變提告全辦公室看傻

市府變摩鐵／銷魂公務員天天午休激戰 公務停車場淪偷情熱區！「搖10年」竟無人知