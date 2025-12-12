害投資人損失400億美元 南韓幣圈金童權渡衡遭判15年

南韓「加密貨幣金童」權渡衡，2018年與新加坡合夥人共同創辦加密貨幣公司，旗下發行TerraUSD穩定幣與Luna幣。

之後他向投資人隱瞞，穩定幣並沒有與美元1比1掛勾，反而在暗中透過外部投資機構，進行人為拉抬。也因此，2022年5月數位貨幣市場大崩盤，TerraUSD與Luna幣雙雙暴跌、幾乎歸零，百萬投資人高達400億美元的心血全數蒸發。

此時權渡衡竟然逃亡海外，從新加坡到中東再逃往巴爾幹半島，2023年他因持假護照在蒙特內哥羅被捕，隔年被引渡回美國。紐約地方法院的主審法官，11日在宣判時痛斥，這是史詩級的驚天騙局，並判處15年徒刑。

由於他在南韓也涉及同一案件，因此在美國服刑一半後，權渡衡可能將轉往南韓，進一步接受審判。

而近來緬甸軍政府的打詐行動，也特別引發國際間關注。泰緬邊境妙瓦底的KK園區，不久前才被緬甸掃盪，建築被炸毀、機房被查扣，還逮捕了上千名外籍嫌犯。但根據英國《衛報》報導，這些都是「政治作秀」，過去5年，詐騙集團已經從小型的網路詐騙，發展成工業規模的政治經濟體，不法產值高達700億、到數千億美元不等。

從衛星影像與法新社拍到的無人機畫面可以看出，近幾個月來，妙瓦底周邊重兵駐守的園區內，新的建物正以驚人速度出現，不少建築上掛滿了馬斯克的「星鏈」衛星天線。目擊者也表示，物資還是不斷從泰國，運進緬甸。

泰國村莊安全志工詹查烏姆指出，「一樣的貨物、食物和補給品，仍然被送到泰國邊境另一側，水泥、金屬、還有建築需要的東西，都還是從我們這邊送過去，建築仍在持續中。」

「三葉草行動」創辦人兼總裁韋斯特表示，「我認為關掉星鏈會是個巨大進展，他們之前會使用泰國的電信基地台上網，我們知道那已經被關掉了，我們也知道KK園區沒有1天中斷工作，在泰國通訊被切斷後，星鏈隨即填補了網路的缺口。」

在多國的聯合救援行動中，許多受害者從詐騙園區裡被救出，在泰緬邊境等待遣返的他們，身上都是大大小小的傷。

專家估計，園區內可能還有高達10萬人遭到囚禁，而這場人道危機，仍在持續擴大。