害死《六人行》馬修派瑞 美國「K他命女王」遭判刑15年

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馬修派瑞因注射毒品過世，涉嫌販毒的「K他命女王」遭判刑15年。資料照，取自馬修派瑞IG



被封為「K他命女王」的洛杉磯毒販桑加（Jasveen Sangha）因販售毒品，導致美劇《六人行》演員馬修派瑞（Matthew Perry）身亡，美國加州法院今天判處桑加15年徒刑。

擁有眾多粉絲的美籍加拿大演員馬修派瑞與藥物成癮搏鬥多年後，2023年10月被發現陳屍在洛杉磯家中的按摩浴缸，享年54歲。驗屍結果顯示，馬修派瑞的死因是「K他命的急性作用」，桑加是導致其喪命的5名被告之一。

42歲的桑加擁有美國與英國雙重國籍，在自家經營非法毒品「藏毒屋」，被控涉及馬修派瑞之死的毒品重罪；調查人員在其住處查獲甲基安非他命、K他命、搖頭丸、古柯鹼及偽造的抗焦慮藥物「贊安諾」（Xanax）藥丸，另外還有點鈔機、電子秤，以及用來偵測無線訊號與隱藏攝影機的裝置。

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桑加被查出透過中間人佛萊明（Erik Fleming），販售51瓶K他命賣給馬修派瑞的私人助理肯尼斯（Kenneth Iwamasa），肯尼斯多次為馬修派瑞注射桑加提供的K他命，2023年10月28日當天至少就注射了3劑，導致馬修派瑞身亡。桑加得知馬修派瑞死訊後，還試圖指示佛萊明滅證，最終於2025年9月認罪。

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