害遊客不敢來！台東議會刪減警察局罰鍰2000萬預算

台東縣議員古志成。（台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真）

台東交通紅單挨批影響觀光。(蔡旻妤攝)

台東縣議會18日審查警察局編列的「罰金、罰鍰及怠金」相關預算案，議員古志成在會中強力質疑警察局預算中罰金歲入編列1億2000萬元高額罰鍰收入，造成民眾荷包縮水、遊客不敢來台東，基層警員為拚績效壓力大，提議刪減2000萬元，「反正再怎麼刪減，警局還是超收」經在場議員附議、無人異議，議會最終決議收入預算刪減2000萬元。

古志成指出，警察局編列的罰金、罰鍰總預算金額為1億2093萬6000元整，科技執法普及，但高額的罰單收入目標可能造成許多負面影響，不僅百姓的荷包縮水、更造成基層員警的壓力，進而導致台東觀光愈來愈低迷，許多民眾向他反應「動不動就被開罰單」，因此不願意再來台東。

廣告 廣告

古志成強調，部分路段很寬敞，限速卻僅60公里，以及有警察為達業績，到鄉間小路或部落裡抓違規，手段違反比例原則，讓民眾反感。他也說，即使刪減預算，警局仍會超收，但仍提醒執法應兼顧必要性與民眾負擔。

最終，在無反對意見下，主席無黨議員張全馨嵐敲槌宣布決議將警察局「罰金、罰鍰及怠金」中的罰金、罰鍰預算金額1億2093萬6000元整，刪減2000萬元後通過。

【看原文連結】