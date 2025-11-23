害鍋底變焦炭！女高中生被罰刷鍋20分鐘 網力挺店家

桃園龍潭兩名女高中生日前在一家火鍋店用餐後，竟讓鍋子持續加熱導致乾燒，害鍋底燒焦黑一片。店家發現後非常生氣，要求兩人進入廚房親自將鍋子刷乾淨作為懲罰。

桃園有兩位女學生把店家鍋子燒乾造成鍋底漆黑，店家氣得要求他們到廚房「刷鍋」清洗。（示意圖／取自Photo AC）

事件發生於桃園龍潭，兩位女高中生用餐後留下的鍋具焦黑慘況，湯都變成黑色。店家表示，有客人投訴這兩名女學生用完餐後故意放著鍋子乾燒，甚至燒到冒煙才被制止。對於店家的處置，女高中生向媒體控訴，因為身邊沒有大人，怕惹怒店家只好乖乖留下來刷鍋，結果刷了20分鐘不僅鍋子乾淨了，手也破皮相當刺痛。她質疑店家欺負學生，強調自己是來消費的，清潔本應是店員工作，「吃火鍋哪有不燒焦的，其他桌的燒焦也沒被懲罰」。

廣告 廣告

店家則回應，若是正常用餐，湯底火鍋部分根本不可能燒焦。店內規定鍋子燒焦要賠償，且有公告在外，但考量女學生年紀輕輕，因此不要求金錢賠償，只要求把鍋子刷乾淨就可以了。

此事件曝光後，網路上多數網友力挺店家做法。有網友表示：「沒水準的學生，家長教不會，就讓社會教」、「還嘻皮笑臉的，根本就故意的」、「完全不認為自己有錯耶」。也有人指出：「只有燒烤那邊燒焦就算了，連湯底都能燒焦還說不是故意的」、「不跟你要賠償只要清潔，店家已經很佛了」。

根據《中視新聞》報導，從法律角度來看，律師郭明翰表示女學生若行為屬實，店家最多僅能要求賠償清潔費，不能強制留人清潔，否則可能有強制罪疑慮。桃園市消保官也回應，若店家強迫消費者履行無義務之事，可能觸發強制罪，且告示需要足夠大、能讓客人清楚看到，若無充分揭露就是無效約定，消費者不受拘束。

延伸閱讀

11/23白天氣溫回暖！11/24入夜北部轉濕涼

2026年職場翻身！屬兔、屬蛇、屬馬女子事業財運雙豐收

化妝品驗出蘇丹紅「鎖定12業者」 驗濃度查...是否蓄意？