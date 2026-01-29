害頂大生魂斷台64！司機被起底 叫車平台Bolt：不便透露

一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，上車僅12分鐘，就被丟包在台64快速道路上，最終遭4車輾過身亡，後續有媒體報導，這名司機是加入叫車平台Bolt。對此，Bolt表示，目前這起案件已進入司法調查階段，不方便透露太多細節，但對失去摯親的家屬與所有受影響的親友，表達最深切的慰問。

溫男被計程車司機丟包在台64，隨後遭輾斃身亡。（圖／翻攝畫面）

回顧這起事件，正服替代役的溫男於25日凌晨2時07分，從台北市文山區興隆路二段搭上多元計程車，目的地是新北市板橋區的長江路。不過，在上了台64快速道路後，林姓司機供稱，因為對方不停踹椅背，並發生口角，最終將人趕下車；溫男被趕下車後倒臥在內側車道上，隨後被4輛車輾過身亡。

廣告 廣告

《聯合報》報導，這名林姓司機為叫車平台Bolt的駕駛，業者表示，對於這起事故感到悲痛且不捨，對失去摯親的家屬與所有受影響的親友，表達最深切的慰問，同時也強調，目前案件進入司法程序，將全力協助配合釐清情況，提供必要資料以利調查，目前不便透露太多更多細節。

延伸閱讀

越籍失聯移工躲避查緝 6米高跳入北勢溪仍遭逮

消防助理員偷拍女網友私密片存公務電腦 懲戒法院判免職

21歲與20歲男大生台13線車禍身亡！寒假聚會成永別