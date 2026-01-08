即時中心／張英傑報導

美國近日攻入委內瑞拉，抓捕該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，展現震驚國際的軍事能力，也讓外界嘲笑，委國軍方自豪的「南美最強」中國製防禦體系，不堪一擊！對此，醫師作家蔡依橙今（8）日在社群平台臉書發文直言，中國長期以政治主導科學體制，導致無法面對錯誤，永遠都裝作什麼都能搞定。





首先，蔡依橙拋出問題，為什麼中國科學家做出來的雷達，在這次委內瑞拉防空實戰中，竟然一點用都沒有？

廣告 廣告

蔡依橙說，因為他們的核心不是科學，而是具有中國特色的科學，由黨領導，基於習思想的科學；中國政治體制裡的科學家受黨管理，只能永遠都裝作什麼都能搞定，永遠都達標，否則人頭要落地。

同時，蔡依橙認為，現代科學發現錯誤，可以用承認問題與解決問題去持續優化，但在中國，承認問題的人會被視作無能，甚至被直接消失、身敗名裂。

「中國不是第一次這樣了」，蔡依橙直指中國「大躍進變成大饑荒，造成人道危機與四千萬人殞命」，就是因為全中國竟無一人能說真話。

或者，說真話的人都被處理掉了，今天的中國，又走回了一樣的路。

原文出處：快新聞／害馬杜洛被抓？中國製雷達實戰失靈 作家點出「1關鍵」成笑柄

更多民視新聞報導

掛俄國旗仍躲不掉 美軍扣押駛往委內瑞拉油輪

美軍扣押俄旗油輪馬里納拉號 引俄強烈不滿

宣布與委內瑞拉達成石油協議 川普：交易收入將購買「美國製造」產品

