害15童染腸病毒！「醫護家長」隱匿病情遭罰12萬

生活中心／李筱舲報導



目前台灣處於腸病毒流行期，然而，高雄市鼓山區某國小近日爆發腸病毒群聚感染，共有15名學童受害。高雄市衛生局調查發現，指標個案的家長在疫調過程中隱匿病情，並未落實防疫，衛生局依違反《傳染病防治法》對該對家長處以罰鍰12萬元，並要求相關班級改以線上教學來防止病毒繼續蔓延。





高雄小學驚傳「腸病毒群聚」15童染疫！「醫護夫妻」隱瞞兒女病情挨罰12萬

高雄市某國小自1月中旬起陸續有學童出現疑似腸病毒症狀，受影響範圍達5個班級。（圖／民視資料照）

據高雄市衛生局的新聞稿，該校自1月中旬起陸續有學童出現疑似腸病毒症狀，受影響範圍達5個班級。疫調顯示，指標個案在1月5日出現症狀，但具醫護背景的家長卻在疫調時未說出實情，宣稱孩子僅是食物過敏，因而造成病毒在校園間交叉感染，不僅導致15名學生染疫，連個案家中的一歲嬰兒也受到波及，才造成這起嚴重的腸病毒校內群體感染案件。

廣告 廣告

高雄小學驚傳「腸病毒群聚」15童染疫！「醫護夫妻」隱瞞兒女病情挨罰12萬

衛生局強調腸病毒傳染力強，籲勤洗手以杜絕病毒入口。（圖／翻攝高雄市政府衛生局官網）

對此，衛生局強調，腸病毒傳染力強，誠實申報是阻斷傳播鏈的關鍵。因該家長未確實提供疫調資訊，且涉及影響眾多學童受教權與健康安全，故衛生局對父母雙方各處6萬元、共計12萬元罰鍰。目前受影響班級已決議取消實體結業式，1月21日至23日改採線上上課。衛生局呼籲，家長應落實「生病不上課」原則，並透過勤洗手杜絕病毒傳播，守護學童健康。

原文出處：高雄小學驚傳「腸病毒群聚」15童染疫！「醫護夫妻」隱瞞病情挨罰12萬

更多民視新聞報導

川普祭高關稅重擊歐洲！台灣飾金每錢衝破1.8萬

《瑯琊榜》男星遭爆床照！本人回「3字」怒告造謠女網友

2026習近平恐垮台？他預言中國將「分裂成小國」！

