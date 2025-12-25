害TPASS通勤優惠告吹？藍白「惡行」被掀出

政治中心／李汶臻報導

立法院近兩年由國民黨、民眾黨掌握多數，立院藍白黨團頻頻挾席次優勢出招，不僅擋國防預算，明（2026）年的中央政府總預算至今還卡關中，包含生育補助、通勤TPASS優惠方案在內等多項至關重要的社福項目，恐怕都將告吹。目前距離邁入2026年僅剩7天，科技專家許美華就在臉書發文怒揭藍白「惡行」，狠批藍白拒審總預算，影響到近3000億元的新興、新增計畫全停擺，最後還不忘提醒大家「如果福利受到影響，不要罵錯人了」。

再7天就要跨年、邁入2026年，但明年度總預算卻還躺在立法院未付委，意味著有2992億元難以動用，尤其是新興計畫的部分，包括TPASS通勤月票的75億，將影響98.2萬通勤族、還有排水改善計畫147億、生育補助41億，新生兒家庭恐怕領不到補助，以及國防部725億、交通部248億、衛福部103億疫苗藥品採購都受衝擊。

TPASS優惠若告吹「百萬通勤族」該怪誰？她掀藍白1惡行：別罵錯人

立法院藍白黨團持續杯葛、不審議2026年度中央政府總預算案，財政部指出，有近3000億元新興、新增計畫將無法推動。（示意圖／民視新聞資料照）





對此，科技專家許美華就在臉書發文整理出「藍白仔惡行」，指出2026年度的總預算，行政院早在8月底就已依法送到立法院。依照《預算法》51條，立院原訂應在會計年度開始前的1 個月，也就是2025年11月底前議決，並在12月16日前由總統公布。但2025年都快結束，立法院至今都沒有開始審預算。

對於藍白黨團變本加厲，今年直接擺明拒審2026年預算，許美華狠批「真的有夠荒謬！」。至於藍白黨團不依法在期限內審理總預算的影響，許美華指出由於我國預算程序有「政府不關門機制」，因此總預算不過，對於一般政務也不會有影響，「就是比照去年預算，或是保守一些先打八折運作」。

TPASS優惠若告吹「百萬通勤族」該怪誰？她掀藍白1惡行：別罵錯人

許美華批評立法院至今都沒有開始審總預算，「真的有夠荒謬」。（圖／翻攝自臉書@許美華）





許美華最後重申藍白黨團擺爛不審預算的後果，若立法院沒有通過明年預算案，根據主計總處統計，近3000億新興預算、災防金，會因此動彈不得，當中包含通勤族TPASS、國產藥產業鏈輔導、治水、生育補助差額等多項民生預算在內。許美華提醒民眾，「到時如果福利受到影響，不要罵錯人了」。

