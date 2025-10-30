宴請企業領袖代表 林信義：科技是雙面利刃、AI要「以人為本」

林信義說，科技是雙面利刃，AI要「以人為本」。 圖：APEC 台灣代表團提供

今年亞太經濟合作會議（APEC）在南韓慶州舉辦，我國領袖代表林信義昨（29）日宴請企業領袖代表。他說，科技是雙面利刃，既能興利也能危害，AI要「以人為本」，為了增進人們的幸福才有價值，也才有資格去使用這把利刃。

我國領袖代表團昨晚舉辦「2025年APEC經濟領袖週——企業代表歡迎晚宴」，宴請宏碁董事長陳俊聖、廣達技術長張嘉淵、台灣大哥大總經理林之晨等我國APEC企業諮詢委員會代表，以及南韓、泰國、日本的企業代表，共約30多名企業領袖出席。

林信義致詞時，轉達總統賴清德行前交付他的三項任務。第一，台灣致力強化經濟韌性，為促進區域經貿發展做出貢獻；第二，台灣願分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰；第三，台灣推動以「人」為本的AI發展，作為實現APEC共同願景的助力。

林信義表示，任何能緊密合作、相互支援的組織，必然是成員之間擁有相同或相近的價值觀，在此基礎上才能建立信任、展開緊密的合作。他說，台灣重視以規則為基礎的國際經濟貿易秩序，崇尚自由經濟、誠信交易與依法行政的價值，台灣人民與企業非常樂意與所有APEC經濟成員在共同的信念價值觀上，分享自身經驗並提供協助。

提及人工智慧議題，林信義說，任何先進科技的發展都會對人類社會文明產生巨大的衝擊與改變，科技是雙面利刃，既能興利也能危害。他認為，AI要「以人為本」，為了增進人們的幸福才有價值，談好了這些，才有資格去使用這把利刃。

林信義指出，APEC企業諮詢委員會代表也在APEC推廣「精準醫療計畫TPMI」，以AI提出創新醫療解決方案，例如「AI與高齡經濟」專案，運用AI表情辨識模型，準確度高達86%，可以早期偵測失智症，以及其他種種改善人民生活、增進社會福祉的應用方案都在積極開發當中。他說，台灣願意與各會員體分享經驗，攜手共創以AI驅動的普惠與永續成長。

工研院董事長吳政忠表示，不可能所有晶片都由台灣製作。 圖：APEC 台灣代表團提供

針對美國總統川普（Donald Trump）、輝達執行長黃仁勳近期提到「晶片回流美國」，工研院董事長吳政忠受訪表示，台灣晶片製造很強，但未來晶片需求應是指數成長，不可能所有晶片都由台灣製作，需要晶片的地方分散製造是好事，而目前在國外製造的比例並不大。

吳政忠指出，目前1.4奈米、2奈米都還在台灣製造，台積電也一直朝向先進製程研發，政府會繼續支持半導體先進部分留在台灣，給台積電及其他設備廠的研發補助沒有間斷。

