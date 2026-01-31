宴請台供應鏈大廠 黃仁勳：今年是重要一年

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳日前抵台參加輝達尾牙，今天(31日)傍晚則宴請台灣各AI供應鏈大廠。黃仁勳在進入餐廳前並未透露太多，只表示對今年是重要的一年，他對供應鏈抱有很多期待。

輝達執行長黃仁勳日前抵達台灣，除了出席輝達的尾牙外，31日晚間宴請各AI供應鏈大廠董座，被外界稱為「兆元宴」。

黃仁勳抵達餐廳時，先為許多等候在現場的民眾簽名，並短暫受訪。他表示今年是意義重大的一年，他對供應鏈有很多期許。他說：『(英文原音)我們對供應鏈抱有很多期望，因為今年將是意義重大的一年，我們正處於Grace Blackwell的全面生產階段，並開始生產Vera Rubin。需求非常高，所以我需要進去向我所有的合作夥伴致謝。』

出席晚宴的光寶總經理邱森斌表示，晚宴應該還是與AI主題相關，尤其在電動車800V的高壓技術上，今年應該是「800V元年」。同樣出席晚宴的和碩科技董事長童子賢則表示，在這麼熱鬧的場合應該沒辦法談太多計畫，但他希望產業在2026年可以鴻圖大展。

黃仁勳這次回台還將與台積電經營團隊聚餐。至於是否會與台北市長蔣萬安見面，目前尚未確定。蔣萬安則表示會配合黃仁勳的時間。