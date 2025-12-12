宴請電影《叫我驅魔男神》相關人員 駐印度副代表謝柏輝不適 52歲猝逝

張懷秋在《叫我驅魔男神》魔化，與魯蛇林哲熹展開無厘頭大戰。（劇照／光盛影業提供）

今天（12日）中午接待賓客期間突身體不適，疑似失去意識，相關人員緊急對謝柏輝實施CPR，並在最短時間內將其送醫後，謝柏輝仍於今天下午宣告不治，享年52歲。 謝柏輝12日午間宴請台灣、印度合拍電影《叫我驅魔男神》的相關人員，席間與眾人大談台灣與印度間的各項交流，神色正常。

在台灣才進入宣傳期，即將在跨年檔期上映的無厘頭奇幻喜劇《叫我驅魔男神》，張懷秋在電影中被魔化，與魯蛇林哲熹展開無厘頭大戰。林哲熹與雷嘉汭組成「嚕湯CP」，將和阿建巴吉瓦、張懷秋、江譚佳彥、游安順、高捷等實力派演員，陪伴觀眾歡樂迎接元旦。

根據中央社報導，今天午宴進行約1小時後，將結束之際，謝柏輝突然開始抽搐，與會的一名人員隨即扶住他的頭部，用湯匙抵住他的舌頭，解開其領帶，試圖讓他的呼吸保持順暢。 同一時間，與會人員大聲呼救，要求飯店人員叫救護車，並提供自動體外心臟電擊去顫器（AED）救援。