宵夜吃完烤物喉嚨怪怪的？醫揭「4件事」害的 冰飲千萬先別碰

聚餐、宵夜吃完烤物，心滿意足但喉嚨卻開始抗議了？喉嚨卡卡、癢癢的，甚至有點痛？耳鼻喉空軍醫師王曜指出，這是很多人都會經歷的「烤肉後副作用」，來看看原因吧！

讓你鎖喉的四大元兇

1、煙霧瀰漫的空污攻擊

烤肉產生的炭火煙霧和油煙會刺激呼吸道和喉嚨黏膜，造成不適。

2、燥熱上火的食物

重口味醬料、辛香料（蔥、蒜、辣椒）等食物會引發體內火氣，讓喉嚨變乾痛。

3、高溫＋缺水的雙重打擊

長時間待在火爐旁，熱氣讓喉嚨乾燥，若只喝冰涼的啤酒或甜飲，會使喉嚨更加乾渴。

4、high翻天的用聲過度

烤肉時常要大聲聊天或唱歌，過度使用聲帶，讓喉嚨負擔加重。

KO喉嚨不適 4招實用解方

1、補足溫潤水分，打好修復基礎

持續小口喝溫開水，保持喉嚨濕潤；蜂蜜水也有助於舒緩不適。避免冰冷和含糖飲料，這會加重乾燥感

2、調整飲食策略，清淡滋養

避免辛辣、油炸等刺激性食物。選擇溫潤的湯品（如雞湯、蔬菜湯）和富含維他命C的水果（如柑橘、奇異果）。

3、遠離雙重煙害，創造呼吸空間

盡量選擇上風處，避免濃煙。遠離香菸與二手菸，讓喉嚨有一個乾淨的修復環境。

4、善用舒緩小物，即時救援

使用含蜂蜜、薄荷、甘草等天然成分的喉糖或口腔噴劑，立即緩解不適感。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

